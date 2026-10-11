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Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите

11 Октомври, 2026 18:17 855 54

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • предизборен дебат-
  • георги кандев

Кандидатът за президент разкритикува отказа на Илияна Йотова от дебат и поиска повече прозрачност за помилването на Огнян Атанасов

Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че преднината на Илияна Йотова в социологическите проучвания не предрешава изхода от президентските избори. По думите му резултатите могат да бъдат обърнати на балотажа.

„Социологията е моментна снимка“, каза Гюров в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по NOVA. Той посочи, че по-важни са тенденциите, а не единствено числата в отделните изследвания.

Според кандидата по-високата начална подкрепа за някои от участниците се дължи на рейтинга на президентската институция. Гюров заяви, че резултатите на неговия екип също са добри и че кампанията може да промени нагласите на избирателите.

Гюров критикува отказа от дебат

Андрей Гюров определи като учудващ отказа на Илияна Йотова да участва в предизборен дебат преди първия тур. Той заяви, че тя е изразявала готовност за подобен разговор в предишно участие в „На фокус“, но сега е избрала друг подход.

„На един дебат бих искал да попитам Йотова как вижда България след 10 години“, каза Гюров. По думите му кандидатите трябва публично да представят плановете си за развитието на страната.

Гюров представи и избора си на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Той посочи опита му като главен секретар на МВР и ролята му при организирането на парламентарния вот. Според кандидата юридическото образование и практиката на Кандев в прилагането на закона са важни за работата в президентската институция.

Въпроси за помилването на Огнян Атанасов

В разговора Гюров постави въпроси и за помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора „Петричкия Ескобар“, извършено по времето, когато Илияна Йотова е била вицепрезидент.

Гюров попита какви критерии са били използвани при решението и защо по случая няма достатъчно публична информация. Той заяви, че Йотова е обещала да предостави данни, но те все още не са оповестени.

Кандидатът каза още, че има и други пет помилвания на осъдени за наркотрафик. По думите му решенията са лична отговорност на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент към съответния момент.

Критики към мерките за сигурност в Черно море

Гюров разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на сигурността в Черно море. Според него то е било проведено със закъснение и не е довело до конкретни мерки за защита на страната.

Той заяви, че като президент би подчертал тесните контакти на България с Румъния и Турция и би поставил въпроса за активиране на член 4 от договора на НАТО. Гюров попита и защо страната не участва в противодроновата защита на Алианса.

Според него несигурността в региона се отразява пряко върху транспортните разходи, застраховките и цените на хранителните продукти.

Кандидатът коментира и договореностите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, които определи като „срамна сделка“. По думите му те няма да подобрят икономическото състояние нито на Съединените щати, нито на Европа.

Гюров припомни и опита си като служебен премиер. Той заяви, че тогава екипът му е въвел нов стил на общуване с гражданите и е получил положителна обратна връзка.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    43 4 Отговор
    И този чака да го изберат, за да почне да подписва заробващи сделки.

    Коментиран от #5, #35, #42, #45, #53

    18:20 11.10.2026

  • 2 Европеец

    36 2 Отговор
    Заглавието може да е вярно и да обърне балотажа в полза на партия Възраждане.... В което няма нищо лошо.... Все от някъде трябва да започнем да градим отново държава и държавност.... Гюро ми е по достойнството да го коментирам негодяя....

    18:20 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов - спасителят на Шипка и честта на България.

    18:23 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    35 2 Отговор
    Късно е. Сектата сте чао.

    18:23 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    32 1 Отговор
    Кандидатът на педофилите няма ли капка любов към родината, че да се скрие вдън земя

    Коментиран от #13

    18:25 11.10.2026

  • 9 00014

    6 0 Отговор
    Аз не мога, ама като извикам батко и кака, ще видите вие.

    18:25 11.10.2026

  • 10 Европеец

    8 4 Отговор
    Съгласен съм с коментара ти..... Но никой не очаква Гюро да бъде избран.... Но бъди сигурен, че е червената кариеристка и петроханска гнида й оттова няма да падне по-долу от Гюро.... Съжалявах тия които гласуваха за новата месия льотчика.... Сега ще съжалявам тия които ще повярват и ще гласуват за соростната кръстоска на червена кариеристка с петроханска гнида...

    18:25 11.10.2026

  • 11 за съжаление

    5 1 Отговор
    няма да е така, защото от ТаМ са се постарали за това

    18:26 11.10.2026

  • 12 Хихихи

    21 2 Отговор
    Ама тоя петрохански извратеняк на балотаж ки си мисли, че ще ходи 😂

    18:26 11.10.2026

  • 13 Да те светна по въпроса:

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    По добър е от простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Точно заради това, Борисов не се явява на избори. Хората мразят гербавите крадци.

    Коментиран от #14, #18, #39

    18:27 11.10.2026

  • 14 Хихихи

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":

    Нали доскоро се целуваха! За българския избирател герб дпс ппдб-лите сте едно и също, така наречената сглобка!

    18:28 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мишел

    8 0 Отговор
    50% + 1 глас решават. Това е реалност.

    18:30 11.10.2026

  • 17 Точен

    15 1 Отговор
    Представям си, ако ВЪЗРАЖДАНЕ изпреварят Гюров...

    18:31 11.10.2026

  • 18 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":

    Абе ти добре ни светкаш ..... Тиквата е ясно колко вреди нанесена държавата и на българския народ.... Ама да казваш че Гюрова е нещо си в дълбоко заблуждение.... Гюрова е просто поредното соросоидно недоразумение, което въпреки краткото пребиваване в властта нанесе голяма вреда....

    18:31 11.10.2026

  • 19 Григор

    8 1 Отговор
    "Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите"
    Балотаж?!?! А ще има ли? Защо ми се струва, че балотаж просто няма да има?!

    18:32 11.10.2026

  • 20 нннн

    13 0 Отговор
    Къв балотаж, бе! Петроханци няма да стигнат до балотаж. Виждам няколко по- подходящи двойки.

    18:33 11.10.2026

  • 21 Макробиолог

    10 0 Отговор
    То дали е Йотова или Гюров се тая ,ма в интерес на фактическото положение Гюров да си търси работа.

    Коментиран от #24

    18:35 11.10.2026

  • 22 Нищо лично

    7 0 Отговор
    Бялата мъгла замъглява мозъка.
    Ще изчакаме и ще видим въпреки че ми е смешно.

    18:36 11.10.2026

  • 23 Илиев

    4 0 Отговор
    Гюбро може да си мечтае за балотаж. Той като всеки нищо не можещ от пп само си мечтае....

    18:40 11.10.2026

  • 24 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Макробиолог":

    Прав си И двамата са от едно котило....

    18:40 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Балотажа може

    10 0 Отговор
    Ама там няма да си ти... заложил си на НЕпечеливша карта... твоята партия е партийно образувание с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.
    Така че последното място в избора за преЦедент ви е сигурно...

    18:40 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жалко човече подобно на плевньо

    9 0 Отговор
    България не заслужава такива плужеци за политици които да я представят

    18:41 11.10.2026

  • 29 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    Защо си бил в комуна в Испания?!Що не кажеш бе!

    18:41 11.10.2026

  • 30 ежко

    6 0 Отговор
    Мислех да не ходя да гласувам ако има балотаж, между Гюров и друг кандидат,но след това му изказване, задължително ще гласувам против него.

    18:44 11.10.2026

  • 31 Троянец

    7 0 Отговор
    Тоя първо да каже с какво вероизповедание е и защо се е лекувал в Комуна!Тогава да плямпа.

    18:46 11.10.2026

  • 32 Анонимен

    5 1 Отговор
    Това му е цялата кампания на Гюро...да хвърля някакви компромати срещу Йотова.

    18:47 11.10.2026

  • 33 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    Наркозависим ПРЕЗИДЕНТ-не ни трябва.

    18:47 11.10.2026

  • 34 хореограф режисьор

    1 0 Отговор
    надай се калино-в три действия!

    18:51 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Стойко

    6 0 Отговор
    Гюров, пак ще ходиш за бяло сладко до петрохан 😂

    18:53 11.10.2026

  • 38 Гюро кандЮФ

    3 0 Отговор
    Гладна кокошка, балотаж сънува!

    18:54 11.10.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":

    Бойко да е всякакъв но е мъж. Този женчо Гюров в избягал от войнишка служба. Едно кирливо наркоманче, дето се е лекувало в наркокомуна. Една калинка , уж завършила някакви измислени университети в чужбина. Пред Бойко и петроханецът Гюров избирам българското, избирам Бойко.

    Коментиран от #43

    18:56 11.10.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ох, даже сам трябва да ни обработва, че такова нещо е възможно.

    18:57 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сичко е възможно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    само не разбирам как гласуващите за Радостин, Ивелин, Костадинов и др ..ще се обърнат за Гюро.

    19:06 11.10.2026

  • 43 факт

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    мъжа има жена и семейство, не спалня с пищови, кюлчета и евраци и помагачи...

    Коментиран от #48

    19:06 11.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Прокурорът

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Йотова веднага трябва да се арестува, заради нарко аферата!

    Коментиран от #47

    19:07 11.10.2026

  • 46 Промяна Х

    1 0 Отговор
    ХАХАХАХА БАЛОТАЖ ХАХАХА АЛА БАЛАТА РАДЕВА С ЦЕЛ ПОЖИЗНЕНО НАЗНАЧЕНИЕ НА ДРАГОЙЧЕВА И ТЕЗИ ДВАМАТА СА НАД ЗАКОНИТЕ НИ ЗАЩО

    19:07 11.10.2026

  • 47 Прокурорът

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Прокурорът":

    И заради 1млн€, взети за помилването на наркотрафиканта, с които купи имение на синът си!

    Коментиран от #49

    19:09 11.10.2026

  • 48 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "факт":

    Ти на това човече Гюров , мъж ли му викаш, бе. Един петрохански боклук.

    19:09 11.10.2026

  • 49 ИСТИНАТА

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Прокурорът":

    Комунистите са невменяеми! Дори Йотова да е причинила смъртта на детето им, те пак си я харесват!

    Коментиран от #51

    19:10 11.10.2026

  • 50 хаха

    0 0 Отговор
    Само кухократунести необразовани пълни полуидиоти биха гласували за парламентарно представените партии (или кандидатите подкрепени от същите).

    Скоро пит3кантропите от Блатото ще покажат колко са неграмотни. ПАК!

    19:11 11.10.2026

  • 51 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "ИСТИНАТА":

    На комунистите децата не са наркоманчета, като Гюров.

    19:14 11.10.2026

  • 52 К.О.Т..А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Точно никога. Тоя е бита карта още кога сключи договор с 404. Кукла на конци

    19:15 11.10.2026

  • 53 Сър Пичук

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Коментарите много често дават представа за авторите им. Точно за това представата ни за русофили и путинофили не става по-добра.
    Президентът не подписва държавни, търговски или международни сделки, тъй като няма реална изпълнителна власт.

    19:15 11.10.2026

  • 54 Оги

    1 0 Отговор
    Гюркааа, товари Тагарока и Кирчо и пали за Украйна да помагаш, че на Зельо му е лошо, Гюрка. Да не забравите само преди това да преведете по заплата.

    19:15 11.10.2026

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