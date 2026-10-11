"Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите"

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че преднината на Илияна Йотова в социологическите проучвания не предрешава изхода от президентските избори. По думите му резултатите могат да бъдат обърнати на балотажа.
„Социологията е моментна снимка“, каза Гюров в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по NOVA. Той посочи, че по-важни са тенденциите, а не единствено числата в отделните изследвания.
Според кандидата по-високата начална подкрепа за някои от участниците се дължи на рейтинга на президентската институция. Гюров заяви, че резултатите на неговия екип също са добри и че кампанията може да промени нагласите на избирателите.
Гюров критикува отказа от дебат
Андрей Гюров определи като учудващ отказа на Илияна Йотова да участва в предизборен дебат преди първия тур. Той заяви, че тя е изразявала готовност за подобен разговор в предишно участие в „На фокус“, но сега е избрала друг подход.
„На един дебат бих искал да попитам Йотова как вижда България след 10 години“, каза Гюров. По думите му кандидатите трябва публично да представят плановете си за развитието на страната.
Гюров представи и избора си на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Той посочи опита му като главен секретар на МВР и ролята му при организирането на парламентарния вот. Според кандидата юридическото образование и практиката на Кандев в прилагането на закона са важни за работата в президентската институция.
Въпроси за помилването на Огнян Атанасов
В разговора Гюров постави въпроси и за помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора „Петричкия Ескобар“, извършено по времето, когато Илияна Йотова е била вицепрезидент.
Гюров попита какви критерии са били използвани при решението и защо по случая няма достатъчно публична информация. Той заяви, че Йотова е обещала да предостави данни, но те все още не са оповестени.
Кандидатът каза още, че има и други пет помилвания на осъдени за наркотрафик. По думите му решенията са лична отговорност на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент към съответния момент.
Критики към мерките за сигурност в Черно море
Гюров разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на сигурността в Черно море. Според него то е било проведено със закъснение и не е довело до конкретни мерки за защита на страната.
Той заяви, че като президент би подчертал тесните контакти на България с Румъния и Турция и би поставил въпроса за активиране на член 4 от договора на НАТО. Гюров попита и защо страната не участва в противодроновата защита на Алианса.
Според него несигурността в региона се отразява пряко върху транспортните разходи, застраховките и цените на хранителните продукти.
Кандидатът коментира и договореностите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, които определи като „срамна сделка“. По думите му те няма да подобрят икономическото състояние нито на Съединените щати, нито на Европа.
Гюров припомни и опита си като служебен премиер. Той заяви, че тогава екипът му е въвел нов стил на общуване с гражданите и е получил положителна обратна връзка.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5, #35, #42, #45, #53
18:20 11.10.2026
2 Европеец
18:20 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
18:23 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
18:23 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
Коментиран от #13
18:25 11.10.2026
9 00014
18:25 11.10.2026
10 Европеец
18:25 11.10.2026
11 за съжаление
18:26 11.10.2026
12 Хихихи
18:26 11.10.2026
13 Да те светна по въпроса:
До коментар #8 от "Хаха":По добър е от простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Точно заради това, Борисов не се явява на избори. Хората мразят гербавите крадци.
Коментиран от #14, #18, #39
18:27 11.10.2026
14 Хихихи
До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":Нали доскоро се целуваха! За българския избирател герб дпс ппдб-лите сте едно и също, така наречената сглобка!
18:28 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мишел
18:30 11.10.2026
17 Точен
18:31 11.10.2026
18 Европеец
До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":Абе ти добре ни светкаш ..... Тиквата е ясно колко вреди нанесена държавата и на българския народ.... Ама да казваш че Гюрова е нещо си в дълбоко заблуждение.... Гюрова е просто поредното соросоидно недоразумение, което въпреки краткото пребиваване в властта нанесе голяма вреда....
18:31 11.10.2026
19 Григор
Балотаж?!?! А ще има ли? Защо ми се струва, че балотаж просто няма да има?!
18:32 11.10.2026
20 нннн
18:33 11.10.2026
21 Макробиолог
Коментиран от #24
18:35 11.10.2026
22 Нищо лично
Ще изчакаме и ще видим въпреки че ми е смешно.
18:36 11.10.2026
23 Илиев
18:40 11.10.2026
24 Европеец
До коментар #21 от "Макробиолог":Прав си И двамата са от едно котило....
18:40 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Балотажа може
Така че последното място в избора за преЦедент ви е сигурно...
18:40 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Жалко човече подобно на плевньо
18:41 11.10.2026
29 Боруна Лом
18:41 11.10.2026
30 ежко
18:44 11.10.2026
31 Троянец
18:46 11.10.2026
32 Анонимен
18:47 11.10.2026
33 Боруна Лом
18:47 11.10.2026
34 хореограф режисьор
18:51 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Стойко
18:53 11.10.2026
38 Гюро кандЮФ
18:54 11.10.2026
39 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":Бойко да е всякакъв но е мъж. Този женчо Гюров в избягал от войнишка служба. Едно кирливо наркоманче, дето се е лекувало в наркокомуна. Една калинка , уж завършила някакви измислени университети в чужбина. Пред Бойко и петроханецът Гюров избирам българското, избирам Бойко.
Коментиран от #43
18:56 11.10.2026
40 Анонимен
18:57 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сичко е възможно
До коментар #1 от "Факт":само не разбирам как гласуващите за Радостин, Ивелин, Костадинов и др ..ще се обърнат за Гюро.
19:06 11.10.2026
43 факт
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":мъжа има жена и семейство, не спалня с пищови, кюлчета и евраци и помагачи...
Коментиран от #48
19:06 11.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Прокурорът
До коментар #1 от "Факт":Йотова веднага трябва да се арестува, заради нарко аферата!
Коментиран от #47
19:07 11.10.2026
46 Промяна Х
19:07 11.10.2026
47 Прокурорът
До коментар #45 от "Прокурорът":И заради 1млн€, взети за помилването на наркотрафиканта, с които купи имение на синът си!
Коментиран от #49
19:09 11.10.2026
48 РЕАЛИСТ
До коментар #43 от "факт":Ти на това човече Гюров , мъж ли му викаш, бе. Един петрохански боклук.
19:09 11.10.2026
49 ИСТИНАТА
До коментар #47 от "Прокурорът":Комунистите са невменяеми! Дори Йотова да е причинила смъртта на детето им, те пак си я харесват!
Коментиран от #51
19:10 11.10.2026
50 хаха
Скоро пит3кантропите от Блатото ще покажат колко са неграмотни. ПАК!
19:11 11.10.2026
51 РЕАЛИСТ
До коментар #49 от "ИСТИНАТА":На комунистите децата не са наркоманчета, като Гюров.
19:14 11.10.2026
52 К.О.Т..А.К 🐱
19:15 11.10.2026
53 Сър Пичук
До коментар #1 от "Факт":Коментарите много често дават представа за авторите им. Точно за това представата ни за русофили и путинофили не става по-добра.
Президентът не подписва държавни, търговски или международни сделки, тъй като няма реална изпълнителна власт.
19:15 11.10.2026
54 Оги
19:15 11.10.2026