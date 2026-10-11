"Андрей Гюров: Балотажът може да обърне резултатите"

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че преднината на Илияна Йотова в социологическите проучвания не предрешава изхода от президентските избори. По думите му резултатите могат да бъдат обърнати на балотажа.

„Социологията е моментна снимка“, каза Гюров в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по NOVA. Той посочи, че по-важни са тенденциите, а не единствено числата в отделните изследвания.

Според кандидата по-високата начална подкрепа за някои от участниците се дължи на рейтинга на президентската институция. Гюров заяви, че резултатите на неговия екип също са добри и че кампанията може да промени нагласите на избирателите.

Гюров критикува отказа от дебат

Андрей Гюров определи като учудващ отказа на Илияна Йотова да участва в предизборен дебат преди първия тур. Той заяви, че тя е изразявала готовност за подобен разговор в предишно участие в „На фокус“, но сега е избрала друг подход.

„На един дебат бих искал да попитам Йотова как вижда България след 10 години“, каза Гюров. По думите му кандидатите трябва публично да представят плановете си за развитието на страната.

Гюров представи и избора си на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Той посочи опита му като главен секретар на МВР и ролята му при организирането на парламентарния вот. Според кандидата юридическото образование и практиката на Кандев в прилагането на закона са важни за работата в президентската институция.

Въпроси за помилването на Огнян Атанасов

В разговора Гюров постави въпроси и за помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора „Петричкия Ескобар“, извършено по времето, когато Илияна Йотова е била вицепрезидент.

Гюров попита какви критерии са били използвани при решението и защо по случая няма достатъчно публична информация. Той заяви, че Йотова е обещала да предостави данни, но те все още не са оповестени.

Кандидатът каза още, че има и други пет помилвания на осъдени за наркотрафик. По думите му решенията са лична отговорност на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент към съответния момент.

Критики към мерките за сигурност в Черно море

Гюров разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на сигурността в Черно море. Според него то е било проведено със закъснение и не е довело до конкретни мерки за защита на страната.

Той заяви, че като президент би подчертал тесните контакти на България с Румъния и Турция и би поставил въпроса за активиране на член 4 от договора на НАТО. Гюров попита и защо страната не участва в противодроновата защита на Алианса.

Според него несигурността в региона се отразява пряко върху транспортните разходи, застраховките и цените на хранителните продукти.

Кандидатът коментира и договореностите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, които определи като „срамна сделка“. По думите му те няма да подобрят икономическото състояние нито на Съединените щати, нито на Европа.

Гюров припомни и опита си като служебен премиер. Той заяви, че тогава екипът му е въвел нов стил на общуване с гражданите и е получил положителна обратна връзка.

Източници: nova.bg