Специална операция на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе, проверяват обществени поръчки

По информация от източници на "Либерта" в Сунгурларе, акцията се провежда съвместно с ДАНС. Проверяват се обществени поръчки: изпълнени ли са, колко е платено и съответства ли свършената работа на похарчените средства. Или, казано по-просто, дали сумите и резултатите изобщо се познават.

Паралелно се проверява и дейността на счетоводни къщи. Защото сметките трябва да излизат не само на хартия.

Има задържани по Закона за МВР.

В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите, научи медията ни.