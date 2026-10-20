Специална операция на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе, проверяват обществени поръчки

По информация от източници на "Либерта" в Сунгурларе, акцията се провежда съвместно с ДАНС. Проверяват се обществени поръчки: изпълнени ли са, колко е платено и съответства ли свършената работа на похарчените средства. Или, казано по-просто, дали сумите и резултатите изобщо се познават.
Паралелно се проверява и дейността на счетоводни къщи. Защото сметките трябва да излизат не само на хартия.
Има задържани по Закона за МВР.
В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите, научи медията ни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
15:13 20.10.2026
2 Не случайно
15:24 20.10.2026
3 бибитков
15:31 20.10.2026