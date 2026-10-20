КС остави в сила Бюджет 2026, но отмени два текста

Конституционният съд остави в сила Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., но отмени две групи разпоредби, приети заедно с него. За противоконституционни са обявени промяната в механизма за определяне на възнагражденията на магистратите и измененията в член 355 от Кодекса на труда.

Решението е постановено по дела, образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. Те оспорват както бюджета в неговата цялост, така и отделни текстове, включени в преходните и заключителните му разпоредби.

Бюджетът остава в сила

Конституционният съд отхвърля искането държавният бюджет за 2026 г. да бъде обявен за противоконституционен. Един от основните въпроси по делото е свързан с правилото за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт.

„Ограничението за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт не представлява пряко конституционно изискване“, посочва Конституционният съд.

Според съда този праг е въведен в националното законодателство, но евентуалното му нарушаване може да изисква коригиращи мерки, без автоматично да води до противоконституционност на целия бюджет. В решението е отчетено и задължението на България като държава членка на Европейския съюз да спазва общите правила за публичните финанси.

Отменена е формулата за заплатите на магистратите

КС обявява за противоконституционна част от промяната в Закона за съдебната власт, с която възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите се обвързват с 60% от основната месечна заплата на народен представител.

Съдът приема, че чрез годишния бюджет не може да се извършва трайна промяна в установения механизъм за определяне на магистратските възнаграждения. Според решението това надхвърля допустимата връзка със закона за държавния бюджет и засяга стабилността на статута на магистратите.

Промените в Кодекса на труда също отпадат

Отменени са и измененията в член 355 от Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон. Мотивът на съда е, че тези текстове не са пряко свързани с приходите и разходите на държавата за съответната година и не е било допустимо да бъдат включвани в бюджета по този начин.

По друг оспорен текст Конституционният съд не се е произнесъл по същество, тъй като действието на разпоредбата вече е било изчерпано. В производството са участвали 11 конституционни съдии. Част от тях са подписали особени мнения и становища по отменените разпоредби, които предстои да бъдат публикувани.

Така Бюджет 2026 продължава да действа, но отменените текстове за магистратските заплати и за Кодекса на труда не могат да останат в сила.

Източници: nova.bg