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КС остави в сила Бюджет 2026, но отмени два текста
  Тема: Икономика

КС остави в сила Бюджет 2026, но отмени два текста

20 Октомври, 2026 19:41 763 3

  • конституционен съд-
  • бюджет 2026-
  • магистрати-
  • кодекс на труда-
  • бюджетен дефицит

Конституционният съд отхвърли искането бюджетът да бъде обявен за противоконституционен. Отменени са промени в заплатите на магистратите и в Кодекса на труда

КС остави в сила Бюджет 2026, но отмени два текста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд остави в сила Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., но отмени две групи разпоредби, приети заедно с него. За противоконституционни са обявени промяната в механизма за определяне на възнагражденията на магистратите и измененията в член 355 от Кодекса на труда.

Решението е постановено по дела, образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. Те оспорват както бюджета в неговата цялост, така и отделни текстове, включени в преходните и заключителните му разпоредби.

Бюджетът остава в сила

Конституционният съд отхвърля искането държавният бюджет за 2026 г. да бъде обявен за противоконституционен. Един от основните въпроси по делото е свързан с правилото за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт.

„Ограничението за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт не представлява пряко конституционно изискване“, посочва Конституционният съд.

Според съда този праг е въведен в националното законодателство, но евентуалното му нарушаване може да изисква коригиращи мерки, без автоматично да води до противоконституционност на целия бюджет. В решението е отчетено и задължението на България като държава членка на Европейския съюз да спазва общите правила за публичните финанси.

Отменена е формулата за заплатите на магистратите

КС обявява за противоконституционна част от промяната в Закона за съдебната власт, с която възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите се обвързват с 60% от основната месечна заплата на народен представител.

Съдът приема, че чрез годишния бюджет не може да се извършва трайна промяна в установения механизъм за определяне на магистратските възнаграждения. Според решението това надхвърля допустимата връзка със закона за държавния бюджет и засяга стабилността на статута на магистратите.

Промените в Кодекса на труда също отпадат

Отменени са и измененията в член 355 от Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон. Мотивът на съда е, че тези текстове не са пряко свързани с приходите и разходите на държавата за съответната година и не е било допустимо да бъдат включвани в бюджета по този начин.

По друг оспорен текст Конституционният съд не се е произнесъл по същество, тъй като действието на разпоредбата вече е било изчерпано. В производството са участвали 11 конституционни съдии. Част от тях са подписали особени мнения и становища по отменените разпоредби, които предстои да бъдат публикувани.

Така Бюджет 2026 продължава да действа, но отменените текстове за магистратските заплати и за Кодекса на труда не могат да останат в сила.

Източници: nova.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    КС Е НА РАДЕВ ХАХАХА ОВЛАДЯ РАДЕВ ДЪРЖАВА ИНСТИТУЦИИ

    19:46 20.10.2026

  • 3 Нали сте свободна медия

    2 1 Отговор
    Защо не пишете за протеста срещу прогресистите или не е политкоректно ?

    19:47 20.10.2026

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