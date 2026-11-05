Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мениджър: AI променя пазара на труда, бизнесът трябва да подготви хората

Мениджър: AI променя пазара на труда, бизнесът трябва да подготви хората

5 Ноември, 2026 10:39 591 9

  • изкуствен интелект-
  • пазар на труда-
  • аутсорсинг-
  • христина георгиева-
  • обучение на кадри

Христина Георгиева призова компаниите да инвестират в умения и да се насочат към по-сложни услуги с по-висока добавена стойност

Мениджър: AI променя пазара на труда, бизнесът трябва да подготви хората - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект и автоматизацията променят начина, по който работят компаниите, а подготовката на хората остава решаваща за успешната трансформация. Това заяви пред bTV Христина Георгиева, директор на Telus в България и победител в конкурса „Мениджър на годината“.

Георгиева ръководи екипи в сферата на дигиталните решения, анализа на големи масиви от данни и разработването на технологии с изкуствен интелект. По думите ѝ новите инструменти могат да бъдат полезни само ако са правилно интегрирани в работните процеси.

Сред най-важните качества на съвременните екипи тя посочи критичното и аналитичното мислене, както и способността за адаптация. Според нея задачата на мениджърите е не просто да въвеждат нови технологии, а да подготвят служителите за промените и навреме да трансформират услугите.

Георгиева посочи, че за периода, в който работи в компанията, услугите са се развили значително. Ако в началото са разчитали основно на човешкия потенциал, днес технологиите дават възможност на служителите да предоставят по-качествено обслужване. Информацията е по-достъпна и разбираема, а екипите са по-добре подготвени при работата с клиенти.

„Ключовото за нас е как успяваме да привлечем бизнеса с тези допълнителни, по-комплексни задачи, които да изпълняваме, използвайки и прилагайки изкуствения интелект“, заяви Христина Георгиева.

В аутсорсинг индустрията вече се наблюдава тенденция към преместване на дейности в дестинации с по-ниски разходи. На този фон българските компании трябва да търсят развитие чрез услуги с по-висока добавена стойност и задачи, които изискват квалифицирани кадри и експертни знания.

Според Георгиева именно съчетаването на комплексни услуги и изкуствен интелект може да помогне на България и останалите европейски държави да запазят конкурентните си позиции в условията на глобална конкуренция.

Другото голямо предизвикателство е недостигът на подготвени специалисти. Георгиева подчерта, че решаването на проблема изисква общи усилия от държавата, бизнеса и образователните институции.

Тя участва в инициативи и дискусии на бизнес асоциации, свързани с подкрепата за българското образование, както и в програми за подготовка на лидери в аутсорсинг индустрията. По думите ѝ обаче образованието все още не се адаптира достатъчно бързо към потребностите на пазара на труда.

„За нас като общество е изключително ключово как подготвяме следващото поколение“, посочи Георгиева. Според нея това се отнася както до младите хора, които предстои да започнат работа, така и до учениците и студентите, които тепърва избират професионалния си път.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОКАТО !

    4 0 Отговор
    СЪВСЕМ

    ГО СБЪГНЕ !

    10:43 05.11.2026

  • 2 бизнесът трябва да подготви хората

    3 0 Отговор
    да пият студена вода които ги залъгват че като боравят с ИИ ще останат на службица
    която постепенно едни ИИ агенти ще обучават други ИИ агенти измествайки служители в много сфери

    10:48 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Водач на телескопичен товарач

    1 0 Отговор
    Ми аз се чудя, защо още има шофьори и се търсят още, и още , и още - пълно е с обяви за шофьори! От кал да си - шофьор ще станеш! Навсякъде, всеки с телефон, всеки с навигация и пак се търсят шофьори?! Нали Мъск и Тесла направиха шофьорите ненужни - що всеки ги търси? Даже има нови професии - шофьор на автомат, шофьор на детска количка, шофьор на куче 2 пъти дневно

    Коментиран от #8

    11:03 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Водач на телескопичен товарач":

    Старите бракми се карат от хора в даден момент храната ще намалее и ще останат само някакви държавни халета ограничени с храна и ше оставят от по модерните камиони с ИИ когато цифровизират всичко

    11:14 05.11.2026

  • 9 Хората сме подготвени

    1 0 Отговор
    Коцетата с "многото дипломи" да му мислят.

    11:17 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове