Мениджър: AI променя пазара на труда, бизнесът трябва да подготви хората

Изкуственият интелект и автоматизацията променят начина, по който работят компаниите, а подготовката на хората остава решаваща за успешната трансформация. Това заяви пред bTV Христина Георгиева, директор на Telus в България и победител в конкурса „Мениджър на годината“.
Георгиева ръководи екипи в сферата на дигиталните решения, анализа на големи масиви от данни и разработването на технологии с изкуствен интелект. По думите ѝ новите инструменти могат да бъдат полезни само ако са правилно интегрирани в работните процеси.
Сред най-важните качества на съвременните екипи тя посочи критичното и аналитичното мислене, както и способността за адаптация. Според нея задачата на мениджърите е не просто да въвеждат нови технологии, а да подготвят служителите за промените и навреме да трансформират услугите.
Георгиева посочи, че за периода, в който работи в компанията, услугите са се развили значително. Ако в началото са разчитали основно на човешкия потенциал, днес технологиите дават възможност на служителите да предоставят по-качествено обслужване. Информацията е по-достъпна и разбираема, а екипите са по-добре подготвени при работата с клиенти.„Ключовото за нас е как успяваме да привлечем бизнеса с тези допълнителни, по-комплексни задачи, които да изпълняваме, използвайки и прилагайки изкуствения интелект“, заяви Христина Георгиева.
В аутсорсинг индустрията вече се наблюдава тенденция към преместване на дейности в дестинации с по-ниски разходи. На този фон българските компании трябва да търсят развитие чрез услуги с по-висока добавена стойност и задачи, които изискват квалифицирани кадри и експертни знания.
Според Георгиева именно съчетаването на комплексни услуги и изкуствен интелект може да помогне на България и останалите европейски държави да запазят конкурентните си позиции в условията на глобална конкуренция.
Другото голямо предизвикателство е недостигът на подготвени специалисти. Георгиева подчерта, че решаването на проблема изисква общи усилия от държавата, бизнеса и образователните институции.
Тя участва в инициативи и дискусии на бизнес асоциации, свързани с подкрепата за българското образование, както и в програми за подготовка на лидери в аутсорсинг индустрията. По думите ѝ обаче образованието все още не се адаптира достатъчно бързо към потребностите на пазара на труда.
„За нас като общество е изключително ключово как подготвяме следващото поколение“, посочи Георгиева. Според нея това се отнася както до младите хора, които предстои да започнат работа, така и до учениците и студентите, които тепърва избират професионалния си път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОКАТО !
ГО СБЪГНЕ !
10:43 05.11.2026
2 бизнесът трябва да подготви хората
която постепенно едни ИИ агенти ще обучават други ИИ агенти измествайки служители в много сфери
10:48 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Водач на телескопичен товарач
Коментиран от #8
11:03 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
До коментар #4 от "Водач на телескопичен товарач":Старите бракми се карат от хора в даден момент храната ще намалее и ще останат само някакви държавни халета ограничени с храна и ше оставят от по модерните камиони с ИИ когато цифровизират всичко
11:14 05.11.2026
9 Хората сме подготвени
11:17 05.11.2026