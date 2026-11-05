Мениджър: AI променя пазара на труда, бизнесът трябва да подготви хората

Изкуственият интелект и автоматизацията променят начина, по който работят компаниите, а подготовката на хората остава решаваща за успешната трансформация. Това заяви пред bTV Христина Георгиева, директор на Telus в България и победител в конкурса „Мениджър на годината“.

Георгиева ръководи екипи в сферата на дигиталните решения, анализа на големи масиви от данни и разработването на технологии с изкуствен интелект. По думите ѝ новите инструменти могат да бъдат полезни само ако са правилно интегрирани в работните процеси.

Сред най-важните качества на съвременните екипи тя посочи критичното и аналитичното мислене, както и способността за адаптация. Според нея задачата на мениджърите е не просто да въвеждат нови технологии, а да подготвят служителите за промените и навреме да трансформират услугите.

Георгиева посочи, че за периода, в който работи в компанията, услугите са се развили значително. Ако в началото са разчитали основно на човешкия потенциал, днес технологиите дават възможност на служителите да предоставят по-качествено обслужване. Информацията е по-достъпна и разбираема, а екипите са по-добре подготвени при работата с клиенти.

„Ключовото за нас е как успяваме да привлечем бизнеса с тези допълнителни, по-комплексни задачи, които да изпълняваме, използвайки и прилагайки изкуствения интелект“, заяви Христина Георгиева.

В аутсорсинг индустрията вече се наблюдава тенденция към преместване на дейности в дестинации с по-ниски разходи. На този фон българските компании трябва да търсят развитие чрез услуги с по-висока добавена стойност и задачи, които изискват квалифицирани кадри и експертни знания.

Според Георгиева именно съчетаването на комплексни услуги и изкуствен интелект може да помогне на България и останалите европейски държави да запазят конкурентните си позиции в условията на глобална конкуренция.

Другото голямо предизвикателство е недостигът на подготвени специалисти. Георгиева подчерта, че решаването на проблема изисква общи усилия от държавата, бизнеса и образователните институции.

Тя участва в инициативи и дискусии на бизнес асоциации, свързани с подкрепата за българското образование, както и в програми за подготовка на лидери в аутсорсинг индустрията. По думите ѝ обаче образованието все още не се адаптира достатъчно бързо към потребностите на пазара на труда.

„За нас като общество е изключително ключово как подготвяме следващото поколение“, посочи Георгиева. Според нея това се отнася както до младите хора, които предстои да започнат работа, така и до учениците и студентите, които тепърва избират професионалния си път.