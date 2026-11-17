Нова онлайн платформа ще показва как се формират и разходват средствата от държавния бюджет. Системата „СИГМА - Бюджет на светло“ ще бъде представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Чрез платформата гражданите ще могат да проследяват произхода на публичните средства, тяхното изпълнение и параметрите в проектобюджета за 2027 година. Информацията ще обхваща както приходите, така и разходите по бюджета.

Достъп до данни за проектобюджета

Системата ще предоставя достъп до официални данни на Министерството на финансите. Така потребителите ще могат да следят какви средства са заложени и как се изпълняват бюджетните параметри.

В платформата ще бъдат представени и планираните средства за бизнеса, изкуствения интелект и дигиталната държава през 2027 година. По този начин отделно ще се виждат направления, свързани с икономическата среда и технологичното развитие.

Представянето на „СИГМА - Бюджет на светло“ е обявено в контекста на подготовката на проектобюджета за следващата година. NOVA съобщава, че целта е гражданите да получат по-пряк достъп до информацията за публичните средства, без да се ограничават само до обобщените параметри на бюджета.

Източници: nova.bg