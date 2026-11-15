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Монтирани, но безполезни? 200 камери с AI не виждат нарушителите в София
  Тема: Трафик

Монтирани, но безполезни? 200 камери с AI не виждат нарушителите в София

15 Ноември, 2026 21:04 956 18

  • умни камери-
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  • изкуствен интелект

Монтираните през юни устройства работят в тестова среда, а МВР очаква приключването на административните процедури

Монтирани, но безполезни? 200 камери с AI не виждат нарушителите в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

200 камери с изкуствен интелект, монтирани през юни по външния ринг на София и на над 35 кръстовища, все още не се използват за санкциониране на нарушения. Устройствата трябва да разпознават неправилна смяна на лента, движение в насрещното, неправилно престрояване, липса на колан, използване на телефон и преминаване на червен светофар.

Системата е предвидена и за автоматична проверка дали автомобилите имат годишен технически преглед и валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Въпреки това към момента от заснетите нарушения не се стига до електронни фишове и глоби.

МВР: Системата е в тестова среда

Министерството на вътрешните работи, което е възложител на проекта, съобщава, че системата функционира, но все още е в тестова среда. От ведомството посочват, че въвеждането ѝ в експлоатация зависи от административни процедури и от прилагането на изискванията на Закона за защита на личните данни.

„Проектът е във финална фаза на изпълнение“, заявяват от МВР.

От министерството допълват, че след приключването на процедурите системата ще бъде въведена с пълния си набор от функционалности. Конкретен срок за започване на реалното санкциониране не е посочен.

Проектът е трябвало да приключи през 2025 г.

Обществената поръчка е обявена през септември 2022 г. Проектът е част от Национална интелигентна система за сигурност, която надгражда Интегрираната автоматизирана система за сигурност. Стойността му е близо 13 милиона евро без ДДС, осигурени с европейско финансиране.

Договорът е подписан на 28 февруари 2023 г., а посоченият срок за изпълнение е 731 дни. Според тези параметри системата е трябвало да заработи през пролетта на 2025 г. Монтирането на камерите обаче е извършено едва през юни 2026 г., а пет месеца по-късно те все още не са част от действащия санкционен контрол.

Липсва отговор от изпълнителя

Компанията, спечелила обществената поръчка, не е отговорила на въпросите за етапа на внедряването и за очакваната дата на въвеждане в експлоатация.

Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи посочва, че без реално връчени глоби системата няма как да постигне превантивен ефект. Той предупреждава, че всяко забавяне оставя рискът от опасни нарушения и тежки пътни инциденти без очакваната технологична мярка за контрол.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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