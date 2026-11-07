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Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. търси баланс
  Тема: Икономика

Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. търси баланс

7 Ноември, 2026 19:36 335 5

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  • милен трифонов-
  • минимална заплата-
  • държавна администрация-
  • прогресивна българия

Депутатът от „Прогресивна България“ защити минимална заплата от 660 евро и съкращенията в администрацията

Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. търси баланс - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. е оптималният възможен вариант, но предстои да бъде обсъден с партньорите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Трифонов коментира и избора финансовата рамка да бъде представена в УНСС. По думите му реакциите срещу мястото са опит да се отклони вниманието от същинските теми.

„Защо да е ексцентрично? Може би трябваше да е в мола, тогава опозицията щеше да каже, че е добро решение. Това е похват, който опозицията използва“, заяви депутатът.

Минимална заплата от 660 евро

Предвидената минимална работна заплата е 660 евро. Трифонов посочи, че размерът би могъл да бъде и 670 или 680 евро, но според него по-висока стойност би срещнала съпротива от работодатели в Северозапада, където осигурителните доходи са по-ниски.

„Минималната заплата е 660 евро. Да, може да бъде и 670 или 680. Какво променя това? В крайна сметка работодателите в Северозапада, където осигурителните доходи са по-ниски, биха критикували по-висока минимална работна заплата. Тук търсим закономерния баланс между интересите на гражданите и интересите на бизнеса“, каза Трифонов.

Според него основната цел не е само административното увеличение на минималното възнаграждение, а създаването на условия бизнесът да предлага по-високи заплати. Така, по думите му, все по-малко хора ще работят на минимално възнаграждение.

Спор за съкращенията в администрацията

В бюджета са заложени 5000 съкращения в държавната администрация. Трифонов отхвърли твърденията, че става дума основно за незаети щатни бройки, и заяви, че повече от половината са заети.

„Или лъжат, или не са запознати с фактическата обстановка. Повече от 50% са заети щатни бройки“, посочи депутатът.

Той свърза реформата с възможността за професионално развитие на младите хора. Като проблем Трифонов посочи и служители, които са достигнали пенсионна възраст, но продължават да работят и едновременно получават пенсия и трудово възнаграждение. Според него промяната в държавната администрация е била отлагана от предходни правителства.

Критики към предишните бюджетни прогнози

По повод критиките към план-сметката от страна на Асен Василев Трифонов заяви, че прогнозите за 2027 г. са по-реалистични. Според него това трябва да ограничи необходимостта от допълнителни бюджетни корекции в края на годината.

Депутатът постави въпроса дали завишените прогнози в предходната финансова рамка са резултат от липса на експертна преценка или са направени съзнателно.

„Има два варианта – или не са знаели, или са го направили умишлено. Това представлява и състав на престъпления по смисъла на Наказателния кодекс“, заяви Милен Трифонов.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 1 Отговор
    Явно България вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове .Ако не бяхте опоскали всичко , сега минималната щеше да е 2000 евро . ясно ли ти е , откъде са дълговете.

    19:39 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 милицай

    0 0 Отговор
    искъм ощи пъри...... държавна мутра съм

    19:46 07.11.2026

  • 4 Откъде Изкопаха ?

    1 0 Отговор
    Тоя Гадняр ?

    Коментиран от #5

    19:53 07.11.2026

  • 5 Партийно Клеймо !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Откъде Изкопаха ?":

    --------------- !

    19:54 07.11.2026

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