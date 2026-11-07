Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. търси баланс

Бюджетът за 2027 г. е оптималният възможен вариант, но предстои да бъде обсъден с партньорите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Трифонов коментира и избора финансовата рамка да бъде представена в УНСС. По думите му реакциите срещу мястото са опит да се отклони вниманието от същинските теми.

Минимална заплата от 660 евро

„Защо да е ексцентрично? Може би трябваше да е в мола, тогава опозицията щеше да каже, че е добро решение. Това е похват, който опозицията използва“, заяви депутатът.

Предвидената минимална работна заплата е 660 евро. Трифонов посочи, че размерът би могъл да бъде и 670 или 680 евро, но според него по-висока стойност би срещнала съпротива от работодатели в Северозапада, където осигурителните доходи са по-ниски.

„Минималната заплата е 660 евро. Да, може да бъде и 670 или 680. Какво променя това? В крайна сметка работодателите в Северозапада, където осигурителните доходи са по-ниски, биха критикували по-висока минимална работна заплата. Тук търсим закономерния баланс между интересите на гражданите и интересите на бизнеса“, каза Трифонов.

Според него основната цел не е само административното увеличение на минималното възнаграждение, а създаването на условия бизнесът да предлага по-високи заплати. Така, по думите му, все по-малко хора ще работят на минимално възнаграждение.

Спор за съкращенията в администрацията

В бюджета са заложени 5000 съкращения в държавната администрация. Трифонов отхвърли твърденията, че става дума основно за незаети щатни бройки, и заяви, че повече от половината са заети.

„Или лъжат, или не са запознати с фактическата обстановка. Повече от 50% са заети щатни бройки“, посочи депутатът.

Той свърза реформата с възможността за професионално развитие на младите хора. Като проблем Трифонов посочи и служители, които са достигнали пенсионна възраст, но продължават да работят и едновременно получават пенсия и трудово възнаграждение. Според него промяната в държавната администрация е била отлагана от предходни правителства.

Критики към предишните бюджетни прогнози

По повод критиките към план-сметката от страна на Асен Василев Трифонов заяви, че прогнозите за 2027 г. са по-реалистични. Според него това трябва да ограничи необходимостта от допълнителни бюджетни корекции в края на годината.

Депутатът постави въпроса дали завишените прогнози в предходната финансова рамка са резултат от липса на експертна преценка или са направени съзнателно.

„Има два варианта – или не са знаели, или са го направили умишлено. Това представлява и състав на престъпления по смисъла на Наказателния кодекс“, заяви Милен Трифонов.

Източник: nova.bg