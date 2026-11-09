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Съдиите избраха шестимата си представители във ВСС
  Тема: Избори

Съдиите избраха шестимата си представители във ВСС

9 Ноември, 2026 04:19 447 1

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  • бисер троянов-
  • съдебна власт

Сред избраните са съдии от ВКС, Военно-апелативния съд и ръководители на окръжни и районни съдилища

Съдиите избраха шестимата си представители във ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдиите избраха шестимата си представители в новия състав на Висшия съдебен съвет. В Съдийската колегия влизат Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Васил Петков, Веселка Златева-Кожухарова и Емилия Василева.

Резултатите бяха обявени от председателя на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд. В съобщението си за избора той заяви:

„Прекият избор произведе шестимата членове на ВСС в Съдийската колегия.“

Кои са избраните съдии

Мария Терзийска е заместник-председател на Окръжния съд във Варна. Светлана Калинова и Емилия Василева са съдии във Върховния касационен съд.

Даниела Александрова е заместник-председател на Софийския районен съд. Васил Петков е съдия във Военно-апелативния съд, а Веселка Златева-Кожухарова ръководи Административния съд в Пазарджик.

Избирателната активност е била 84,18 процента, като право на глас са имали 2275 съдии. Вотът е проведен с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции, разположени в страната.

Изборът се проведе след повторен вот

До повторното гласуване се стигна, след като на 7 ноември никой от 21 кандидати не успя да събере необходимия брой гласове. Активността при новия вот е била по-висока от отчетената ден по-рано.

Така съдийската квота в новия ВСС вече е определена. Предстои Народното събрание да избере 11 представители от парламентарната квота - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Изслушването на кандидатите от парламентарната квота приключи на 5 ноември. Прокурорите вече избраха своите представители във ВСС след гласуване в два тура, а следователите предстои да изслушат кандидатите си и да изберат един представител.

Източници: bta.bg, vss.justice.bg


София / България
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    са айдуци

    04:21 09.11.2026

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