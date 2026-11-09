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Икономисти: Бюджет 2027 носи риск от инфлация и по-скъп дълг

Икономисти: Бюджет 2027 носи риск от инфлация и по-скъп дълг

9 Ноември, 2026 10:50 954 25

  • бюджет 2027-
  • инфлация-
  • държавен дълг-
  • дефицит-
  • публичен сектор

Михаил Кръстев, Лъчезар Богданов и Любослав Костов дадоха различни оценки за дефицита, доходите и реформите в публичния сектор

Икономисти: Бюджет 2027 носи риск от инфлация и по-скъп дълг - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. може да засили инфлационния натиск и да увеличи разходите за обслужване на държавния дълг, ако дефицитът остане висок и не започнат структурни реформи. Това заявиха икономистите Михаил Кръстев, Лъчезар Богданов и Любослав Костов в ефира на NOVA.

Тримата дадоха различни оценки за финансовата политика, но се обединиха около необходимостта от по-ефективно управление на публичните средства. В началото на разговора беше обсъдена кореспонденция между правителството и Европейската комисия за възможно пренасочване на част от вноските за допълнително пенсионно осигуряване към държавното обществено осигуряване.

Михаил Кръстев призова фокусът да бъде върху реално заложените в законопроекта мерки. „Време е да се върнем към експертния дебат по бюджета и да не профанизираме най-важния разговор за държавата – този за финансовата политика през следващата година, а и поне през следващите три години“, заяви той.

Различни оценки за проектобюджета

Кръстев посочи като положителни сигнали ограничаването на преразпределението през бюджета до под 40% от брутния вътрешен продукт, по-умерения ръст на възнагражденията в публичния сектор и по-реалистичното планиране на приходите. Според него трайното повишаване на жизнения стандарт зависи от икономическата активност и производителността на труда, а не само от бюджетната политика по доходите.

Любослав Костов определи бюджета като „скучен“, но заяви, че именно от такъв подход има нужда страната. По думите му са предвидени 840 милиона евро по-малко разходи спрямо предходната година. Той открои още по-реалистичната капиталова програма и ограничаването на разходите, но предупреди, че част от увеличенията няма да компенсират натрупаното поскъпване за домакинствата.

Най-критична оценка даде Лъчезар Богданов. Според него намаляването на дефицита е твърде бавно и правителството няма да положи достатъчно усилия той да бъде свален под 3% още през следващата година.

„Когато правите над 4% бюджетен дефицит при прегряваща икономика и практически нулева безработица, очевидно хвърляте още гориво на пазара. А то избива от една страна във внос, от друга – в инфлация“, заяви Богданов.

Спор за реформите в публичния сектор

Богданов настоя за структурни промени и оптимизиране на заетостта в публичния сектор. По негови изчисления броят на работещите в публично финансираните дейности би трябвало да бъде с около 100 хиляди души по-малък спрямо населението и активния бизнес.

Кръстев възрази срещу механичното съкращаване на служители. „Реформата трябва да е много по-дълбока. Трябва да има реално възнаграждаване на служителите, които създават стойност и успяват да изпъкнат над своите колеги“, подчерта той. Според него в някои администрации липсват квалифицирани експерти, докато в други структури е възможно оптимизиране след задълбочен анализ.

Лихвите по дълга нарастват

Участниците в разговора коментираха и поскъпването на държавното финансиране. Кръстев заяви, че инвеститорите на международните пазари се интересуват от финансовите показатели, а не от политическите аргументи. По думите му държава в процедура по прекомерен дефицит се финансира при по-висока цена.

Богданов посочи, че през следващата година България ще плати 1,5 милиарда евро само за лихви, докато преди четири години сумата е била под 300 милиона евро. Според него отлагането на реформите може да увеличи допълнително натиска върху публичните финанси.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задължително така ще стане

    4 9 Отговор
    Щом не искаха да чуят предложенията на опозицията за излизане от батака в сряда, а нарочно пуснаха Коцко Подпо.дметков да им губи целия ден с някакъв изсмукан от пръстите закон за езика.

    10:55 09.11.2026

  • 2 Това Го Видя Всеки !

    10 6 Отговор
    Само Чорапа !

    Продължава !

    Да претендира !

    10:57 09.11.2026

  • 3 Парички

    5 2 Отговор
    Икономисти: Бюджет 2027 носи риск от инфаркт на държавата и по-скъп дълг към Световната Здравна Организация за операции на сърцето на България - град София!

    10:59 09.11.2026

  • 4 На другарите

    11 2 Отговор
    не им дреме ни най - малко !

    11:09 09.11.2026

  • 5 Само да кажа

    5 2 Отговор
    Този Богдан Богданов не влизал в хранителен магазин и живее в някакъв измислен свят

    11:16 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    6 1 Отговор
    Когато икономисти правят бюджет, става пълен Батак! Тия полуграмотни хора с екселска математика са окей за места като "Магурата" или да те преметнат, ако нямаш представа какво искаш, но не стават за стратегически държавен бюджет. Затова и в най мощната и развиваща се икономика Китай, почти всички на отговорни държавни позиции са доказани STEM (Наука, Технологии, Инженерство, Математика) специалисти

    Коментиран от #25

    11:21 09.11.2026

  • 9 Парички

    2 1 Отговор
    Икономисти: Бюджет 2027 носи риск от инфаркт на държавата и по-скъп дълг към Световната Здравна Организация за операции на Сердика - Сърцето на Света, за операции на Средец - Центъра на Света, преименувана на името на обитата в Рим - християнка София, майка на три деца - Вяра, Надежда и Любов, обити в Рим, понеже не са искали да се откажат от Християнската си Религия на Исус Христос!!!

    11:24 09.11.2026

  • 10 12...34

    5 1 Отговор
    Всички икономисти давате мнение по отделно съберете се всичките и му набиЙте канчето на тоя,не позволявайте да правят глупости

    11:25 09.11.2026

  • 11 Този бюджет няма облик няма нищо

    6 3 Отговор
    Той не трябва да бъде приеман.

    Коментиран от #12

    11:27 09.11.2026

  • 12 Кажи го на своите

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Този бюджет няма облик няма нищо":

    Нали сте .мнозинство.

    11:29 09.11.2026

  • 13 Банцко

    4 2 Отговор
    Изказват се икономисти които не пишат и семейния бюджет

    11:33 09.11.2026

  • 14 Махай го

    4 4 Отговор
    Този бюджет бе.

    11:35 09.11.2026

  • 15 даокил

    2 3 Отговор
    Ами след като Прогресистите не умеят да обясняват и не вършат работа, естествения подбор ще реши проблема. Няма как 6 месеца само да разтягаш локуми и нищо. Бандата на ГЕРБ, ПП и ДБ педофили и другата свиня, ограбиха България, сега всеки божи ден, Прогресистите се обясняват че други са ограбвали парите ни??? Бандитите дърпаха заеми на гърба на всеки българин, прекарваха ги през техни фирми и прибираха по чекмеджетата, милиарди, сега Летеца и другарчетата му всеки ден се отбраняват от обвиненията на престъпниците??? Излезе доклад на Сметна палата с доказателства че 2,5 милиарда са ограбени без разрешение дори, Прогресистите ходят да обясняват че нямат сестра??? Ами като не завеждате дела на разбойниците, като само се оправдавате и ще ви изритат и вас. Бандата от Не сглобката и Не коалицията обичат да ядат пари. По над 30 % от обществена поръчка в чекмеджето е голяма хапка и им харесва. Купиха си и всички мисирки и телевизии. Мафия. Като не ги вкарвате в затвора, така ще бъде. Заемите за българите, ограбеното в чекмеджето и по островите. Кое не е ясно??? Слава на Господ Иисус Христос има одит от Сметна палата. Има кой е ял и пил с голям апетит. Най хубавото в случая е че и тези дето им се радваха на разбойниците, и те ще плащат лихвите по кредитите дето ограбиха ГЕРБ, ПП и ДБ педофили и другата свиня. Построиха ви стадиони в села дето няма жив човек, за да ходите да тренирате, какво му плащаш???

    11:47 09.11.2026

  • 16 В държавата на руските партенки

    2 3 Отговор
    и внирисаните зелени чорапи е така.
    Все друг ни е виновен за липсата на мозъчна дейност.

    11:48 09.11.2026

  • 17 МАТЕМАТИКА

    0 1 Отговор
    ЕЗИКА НА КОСМОСА
    ...............1 x 8 + 1 = 9
    ..............12 x 8 +2 = 98
    ............123 x 8 +3 = 987
    ..........1234 x 8 +4 = 9876
    .......12345 x 8 + 5 = 98765
    ......123456 x 8 +6 = 987654
    ... 1234567 x 8 +7 = 9876543
    .12345678 x 8 + 8 = 98765432
    123456789 x 9 +9 = 987654321

    11:54 09.11.2026

  • 18 Фуражка

    2 1 Отговор
    Ето за това искам още 60% увеличение както миналата година

    11:59 09.11.2026

  • 19 безпартиен

    3 1 Отговор
    Само съкращение на щата в МВР с броя на пенсионираните и останали работещи ще намали разходите с поне 250 милиона евро за година! Това са над 5000 души на ръководни длъжности и заплати от 2000 евро и повече на месец!Отделно има и около 5/100 незаети места!А колко са в други държавни и общински хранилки!?? Поне 1 милиард евро годишно за такива служители с пенсия+заплата!!! Промяна в закона за пенсиониране - ИЛИ ПЕНСИЯ, ИЛИ ЗАПЛАТА!!!

    12:01 09.11.2026

  • 20 Абе

    2 1 Отговор
    жълтопаветната измет на амбразурата да плюе, а не казват нищо кой ни докара но туй дередже

    Коментиран от #22

    12:07 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кажи кой, да те видя

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    Последните пет години управлява Радев чрез служебници.

    12:12 09.11.2026

  • 23 както досега

    0 0 Отговор
    ако купим още самолети,страйкъри,кораби и вдигнем заплатите на военни и полицаи ще избегнем кризата.И най.важното е НОИ до стане един частен пенсионен фонд и ще заспи работата.Кокорчо веднага и там ще си набави акции и ще защитава идеята.

    12:16 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    И това е проблемът на ЕС - шарлатани без никаква реална представа за света и визия за развитие въртат некви кинти.

    12:19 09.11.2026

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