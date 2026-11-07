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Къщата музей на Иван Вазов в Сопот отвори врати
  Тема: Известни личности

Къщата музей на Иван Вазов в Сопот отвори врати

7 Ноември, 2026 09:27 487 6

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  • култура

Новата експозиция „Домът на Вазови“ разказва за писателя и семейството му чрез интерактивни технологии, лични вещи и архивни документи

Къщата музей на Иван Вазов в Сопот отвори врати - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Родната къща на Иван Вазов в Сопот отново посреща посетители с обновена експозиционна зала. Пространството е разширено и преобразено след десетилетия без основен ремонт, а новата експозиция носи името „Домът на Вазови“.

За обновяването фондация „Америка за България“ е отпуснала 1,2 милиона лева. В проекта са участвали и български компании чрез дарения. Експозицията съчетава лични вещи, снимки, книги, писма, архивни документи и интерактивни технологии, с които е представена историята на Иван Вазов и неговото семейство.

„Под игото“ посреща посетителите

Още на входа е изписано първото изречение от романа „Под игото“. В центъра на залата е поставен голям овал с изображение от първото издание на книгата. Той може да се превръща в сцена за събития и мултимедийни представяния.

„Посредством 3D мапинг можем да оживим всеки един от героите и да разкажем малко повече в един 10-минутен разказ“, обяснява авторът на проекта архитект Андрей Ходкевич. Технологията позволява на експозицията да представя героите от „Под игото“ чрез изображения и звук.

Разказът не се ограничава до литературното наследство на Вазов. Посетителите могат да проследят детството на братята и сестрите в Сопот, военните години и по-късния им живот в София. Важен акцент е семейната трапеза, върху която са подредени писма и картички, разменяни между членовете на фамилията. За учениците са предвидени и преводи на съдържанието им.

Мастилницата на писателя е сред новите експонати

Сред най-ценните предмети в обновената зала е мастилницата на Иван Вазов. Писателят я е подарил приживе на Евгения Марс, а д-р Румен Манов я е откупил от нейните наследници и я е дарил на музея. Колекцията включва и ножче с инициалите на Вазов.

„Става един от най-ценните ни експонати. Тя е с инициалите на Вазов“, казва директорът на къщата музей Борислава Петрова. Посетителите могат да чуят и ария от операта „Кармен“ на Жорж Бизе, която звучи от стар грамофон.

Образователен център за деца

В друга част на залата виртуално преминава стар софийски трамвай от булевард „Дондуков“. Инсталацията е свързана с периода, когато Владимир Вазов е кмет на София, и представя атмосферата на столицата от началото на XX век.

Към експозицията е изграден и образователен център за деца. В края на обиколката посетителите могат да чуят обръщението на Иван Вазов към българския народ от 1920 година, произнесено по време на неговия юбилей.

До новата зала продължава да работи и старата къща музей, която съхранява предмети и спомени от бита на семейство Вазови. На изхода посетителите отново се срещат с „Под игото“ – този път с последното изречение от романа.

Източници: nova.bg

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Сопот / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Либен

    2 2 Отговор
    Да,трябва да има музей.Интересното е колко човека са назначени на щат и каква дейност развиват по 8 часа работен ден.

    09:42 07.11.2026

  • 2 клюкарка

    2 2 Отговор
    Е,тези лични вещи до кога ще се увеличават,както и снимки.Личните вещи нали са в къщата му в София.Тези откъде ги изкопахте?След толкова години на изледвания откъде изсмуквате нови "факти"?Това се чудя.

    09:50 07.11.2026

  • 3 Ламбо

    2 1 Отговор
    Мастилници по антикваритеколкото щеш.Всеки ювелир ще направи надпис на всяка вещ или ножица в конкректния случай.Затова народа вече не вярва в нищо.Дали били 1.2 млн.Защо не ги дадоха за ремонт на покрива на гимназията в Трявна.Май още стои завит с найлони.

    10:21 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИНТЕРЕСНО?

    2 1 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Иван Вазов е роден в семейството на заможен търговец. Майка му е видна обществена дама, която се радва на голямо уважение сред съгражданите си...
    ---
    Като видях родната му къща, сега "стария музей", в град Сопот, останах потресен от скромния бит. Цялото семейство е спало НА ПОДА в една приземна неголяма стая на едноетажната къща, а лятото една част са спали на двора.

    Коментиран от #6

    10:30 07.11.2026

  • 6 семайство и бит

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Мда-а-а.Спали са по земята.И с това искат да ни накарат да се гордеем?

    10:48 07.11.2026