Къщата музей на Иван Вазов в Сопот отвори врати

Родната къща на Иван Вазов в Сопот отново посреща посетители с обновена експозиционна зала. Пространството е разширено и преобразено след десетилетия без основен ремонт, а новата експозиция носи името „Домът на Вазови“.

За обновяването фондация „Америка за България“ е отпуснала 1,2 милиона лева. В проекта са участвали и български компании чрез дарения. Експозицията съчетава лични вещи, снимки, книги, писма, архивни документи и интерактивни технологии, с които е представена историята на Иван Вазов и неговото семейство.

„Под игото“ посреща посетителите

Още на входа е изписано първото изречение от романа „Под игото“. В центъра на залата е поставен голям овал с изображение от първото издание на книгата. Той може да се превръща в сцена за събития и мултимедийни представяния.

„Посредством 3D мапинг можем да оживим всеки един от героите и да разкажем малко повече в един 10-минутен разказ“, обяснява авторът на проекта архитект Андрей Ходкевич. Технологията позволява на експозицията да представя героите от „Под игото“ чрез изображения и звук.

Разказът не се ограничава до литературното наследство на Вазов. Посетителите могат да проследят детството на братята и сестрите в Сопот, военните години и по-късния им живот в София. Важен акцент е семейната трапеза, върху която са подредени писма и картички, разменяни между членовете на фамилията. За учениците са предвидени и преводи на съдържанието им.

Мастилницата на писателя е сред новите експонати

Сред най-ценните предмети в обновената зала е мастилницата на Иван Вазов. Писателят я е подарил приживе на Евгения Марс, а д-р Румен Манов я е откупил от нейните наследници и я е дарил на музея. Колекцията включва и ножче с инициалите на Вазов.

„Става един от най-ценните ни експонати. Тя е с инициалите на Вазов“, казва директорът на къщата музей Борислава Петрова. Посетителите могат да чуят и ария от операта „Кармен“ на Жорж Бизе, която звучи от стар грамофон.

Образователен център за деца

В друга част на залата виртуално преминава стар софийски трамвай от булевард „Дондуков“. Инсталацията е свързана с периода, когато Владимир Вазов е кмет на София, и представя атмосферата на столицата от началото на XX век.

Към експозицията е изграден и образователен център за деца. В края на обиколката посетителите могат да чуят обръщението на Иван Вазов към българския народ от 1920 година, произнесено по време на неговия юбилей.

До новата зала продължава да работи и старата къща музей, която съхранява предмети и спомени от бита на семейство Вазови. На изхода посетителите отново се срещат с „Под игото“ – този път с последното изречение от романа.

Източници: nova.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg