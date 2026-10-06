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Продължава делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Продължава делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

6 Октомври, 2026 06:13 752 1

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  • съдебно дело

Ново заседание по делото за особена жестокост към животни се провежда при закрити врата в Софийския градски съд.

Продължава делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев се провежда в Софийския градски съд. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и в умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет.

Процесът е при закрити врата. Това означава, че подробностите от разглеждането на доказателствата и съдебните действия не се огласяват публично в залата. Към момента не е съобщено за постановен окончателен съдебен акт по делото.

Протест преди предишното заседание

Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Участниците настояха за най-тежкото наказание за двамата обвиняеми.

Сашова и Георгиев са обвиняеми, а вината им може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда. Следващите действия по процеса ще зависят от хода на заседанието и от решенията на Софийския градски съд.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 За особена жестокост

    3 0 Отговор
    Към хора ще има ли най-тежко наказание ?

    07:28 06.10.2026