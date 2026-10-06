Продължава делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев се провежда в Софийския градски съд. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и в умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет.

Процесът е при закрити врата. Това означава, че подробностите от разглеждането на доказателствата и съдебните действия не се огласяват публично в залата. Към момента не е съобщено за постановен окончателен съдебен акт по делото.

Протест преди предишното заседание

Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Участниците настояха за най-тежкото наказание за двамата обвиняеми.

Сашова и Георгиев са обвиняеми, а вината им може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда. Следващите действия по процеса ще зависят от хода на заседанието и от решенията на Софийския градски съд.

Източници: bntnews.bg