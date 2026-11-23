Софийският градски съд осъди Габриела Сашова и Красимир Георгиев на по 6 години лишаване от свобода. На всеки от двамата е наложена и глоба от 5112 евро.

Делото е за престъпления, свързани с жестокост към животни, създаване на порнографски материали и сговор за извършване на престъпления. Двамата са подсъдими, а присъдата все още не е окончателна.

Съдът е приел особена жестокост към животните

При постановяването на решението Софийският градски съд е приел, че деянията с животните са извършени по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

„Деянията с животните са извършени по особено мъчителен за животните начин и с особена жестокост.“

Това е част от съдебната преценка, посочена в съобщението за присъдата. В него не са публикувани допълнителни подробности за конкретните действия, доказателствата или мотивите на съда.

Предстои произнасяне на втора инстанция

Присъдата може да бъде обжалвана от защитата, а прокуратурата има право да я протестира. Срокът е 15 дни, като жалбите и протестите се подават пред Софийския апелативен съд.

До произнасянето на въззивната инстанция наказанието не може да се счита за окончателно.

Източници: btvnovinite.bg