Софийският градски съд отказа да замени задържането под стража на Васил Филипов с домашен арест. Той е един от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“ в София, при която загинаха четирима души, а други четирима са получили средни телесни повреди.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред горната инстанция.

Обвиненията срещу Филипов

Филипов е в ареста от юни. Според обвинението той е управлявал моторно превозно средство с не по-малко от 113 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч, след което е реализирал сблъсък с автобус. Наказанието за престъплението, по което са причинени смъртта на четирима души и средни телесни повреди на други четирима, може да достигне 20 години затвор.

На обвиняемия е повдигнато и второ обвинение - за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

Защитата поиска по-лека мярка

Адвокатът на Филипов е поискал домашен арест, като е посочил, че клиентът му е задържан от юни, има две деца и се нуждае от медицинска помощ. Защитата е поискала и комплексна съдебно-медицинска експертиза, която да установи здравословното му състояние след катастрофата и извършените операции, както и дали то позволява престой в ареста.

Прокуратурата се е съгласила с искането за експертиза, но съдът го е отхвърлил с мотив, че на този етап няма основание тя да бъде допусната. Според съда подобно искане може да бъде отправено до разследващите органи.

Пред съда Филипов е поискал по-лека мярка и е заявил: „Всичко ме боли и се събуждам с болки.“ Прокуратурата е възразила, че няма основание за промяна на мярката за неотклонение.

Източници: news.bg