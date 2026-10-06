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Атанас Чобанов: Превземат бизнеса на Илиян Филипов

Атанас Чобанов: Превземат бизнеса на Илиян Филипов

6 Октомври, 2026 08:19 1 322 6

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  • славчо мегеров-
  • убийство в пловдив-
  • прокуратура

Журналистът постави под съмнение версията за незаконни залози като мотив за убийството и призова за проверки на евентуални опити за овладяване на активите

Атанас Чобанов: Превземат бизнеса на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващият журналист Атанас Чобанов предупреди за възможни опити за овладяване на бизнеса и активите на убития пловдивски предприемач Илиян Филипов. В ефира на Дарик радио той постави под съмнение версията за незаконни спортни залози като основен мотив за престъплението.

По делото обвиняем е Славчо Мегеров, който беше оставен в ареста. Прокуратурата работи по версията, че убийството е свързано с личен конфликт и неуредени финансови отношения между двамата. В съдебното производство са обсъждани и данни за суми, давани като залог за спортни събития.

Чобанов постави въпрос за версията с незаконните залози

Според Чобанов мащабът на бизнеса на Филипов прави тази версия нелогична, докато не бъдат представени убедителни доказателства.

„На мен ми е много странно, че човек с бизнес и възможностите на Илиян Филипов ще се занимава с тези незаконни залози. Той все пак е изградил една бизнес империя. Не виждам защо той би се замесил в такова нещо, но ако прокуратурата има такива убедителни доказателства, някой ден трябва да ги видим“, заяви Атанас Чобанов.

Филипов е свързан с мащабен бизнес в транспорта, строителството и железопътния транспорт. Чобанов посочи, че структурата около предприемача включва хиляди ТИР-ове и значителни активи.

Въпроси около обвиняемия и неговите контакти

Журналистът постави акцент върху контактите на Славчо Мегеров с влиятелни фигури и изрази недоумение как човек с предишни осъждания е бил допуснат до бизнес отношения с едни от най-богатите предприемачи.

„Защо такъв човек, който е рецидивист, крадец и бивш затворник, и то няколко пъти, се включва в такива бизнеси, за мен остава една голяма въпросителна. Ето това е въпросът, който мисля, че прокуратурата трябва да изясни“, каза Чобанов.

Той постави въпроси и около автомобила на задържания, който според изказването му е останал неоткрит от юни до октомври, въпреки наличието на множество камери по републиканската пътна мрежа. Тези обстоятелства Чобанов свърза с хипотеза за предварително организирана поръчка, но тя не е потвърдена от разследващите органи.

Предупреждение за активите на убития бизнесмен

Чобанов призова вниманието да бъде насочено и към бъдещето на компаниите и активите, свързани с Илиян Филипов. Според него убийството поставя въпроса дали няма да последват опити за преразпределение или овладяване на бизнеса.

„Ще следим много внимателно как се превзема и какво става с активите. Дали ще бъдат превзети, дали ще има опити да бъдат овладяни, дали ще се появят знакови лица зад тези опити“, заяви разследващият журналист.

Той призова МВР и ДАНС да проверят евентуални списъци с набелязани мишени за физическо премахване. По думите му промяна на показанията на ключови свидетели би могла да е сигнал за външна намеса и опит за възпрепятстване на разследването.

Към момента Славчо Мегеров остава обвиняем, а съдът е постановил задържането му под стража. Окончателна присъда по делото няма.

Източници: darik.bg, bntnews.bg


Пловдив / България
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  • 1 Фен

    7 2 Отговор
    Ми да питат Демерджиев. Той знае, нали е омешан с тях. Ама като става дума за факти, Демерджиев си трае. Само лакърдии може да ръси.

    08:24 06.10.2026

  • 2 Ник. А

    1 4 Отговор
    Чобанов е изключително глупава находка.
    Да сменя професията. 🤣

    08:29 06.10.2026

  • 3 Голяма новина

    3 2 Отговор
    Този пък е голям специалист от ранга на цяла врачка. То е ясно че някой ще наследи и овладее тези бизнеси.

    08:31 06.10.2026

  • 4 Чобанчето

    0 0 Отговор
    да беше станал прокурор или следовател поне.

    08:40 06.10.2026

  • 5 Майстора

    1 0 Отговор
    В едрия бизнеса празно място няма.Който го е страх от мечки, да не влиза в гората.

    08:45 06.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Румен Радев разчиства Олигарсите.

    08:47 06.10.2026