След първата мащабна акция срещу предполагаема схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения разследването все още е на досъдебен етап. Задържани са 14 души, сред които лекари, посредници и лица, за които се проверява дали са използвали неистински медицински документи. Към 24 ноември няма привлечени обвиняеми, а всички задържани са освободени след изтичането на 24-часовия срок.

Операцията на 23 ноември обхвана София, Разград и района на Мездра. Извършени са претърсвания и изземвания на девет обекта, включително в лечебни заведения и други адреси, свързани с проверяваните лица. По данни на БНТ сред задържаните са четирима лекари, петима посредници и хора с издадени спорни решения. В последвалите изявления на прокуратурата посредниците са описани като шестима – петима, действали в София, и един в Разградска област.

Как е действала предполагаемата схема

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров заяви пред NOVA, че четиримата лекари по новото разследване са от София, а разградски медици не са установени като участници в тази схема. Според прокуратурата посредници свързвали хора, които искали да получат определен процент инвалидност, с лекари, които вписвали заболявания, различни от реалните медицински находки.

„Посредникът е този, който стои между желаещите да се пенсионират по порочен начин и лекарите“, заяви Тихомир Тодоров.

Размерът на сумите, плащани по веригата, все още не е установен. БНР съобщи, че по данни, цитирани от разследването, четирима лекари са отчели над 30 000 прегледа и са издали повече от 4000 направления за по-малко от две години. Тези данни предстои да бъдат проверени чрез медицинската документация, електронните записи и иззетата техника.

Следва анализ на доказателствата

Материалите по делото са внесени в Районния съд в Разград за одобряване на протоколите от претърсванията и изземванията. След произнасянето на съда те трябва да бъдат върнати в прокуратурата. Тогава наблюдаващият прокурор ще прецени какви действия да бъдат извършени, кои лица да бъдат привлечени като обвиняеми и дали има достатъчно данни за организирана престъпна група.

Тихомир Тодоров посочи, че заради данни за организирана престъпна дейност, извършвана предимно на територията на столицата, делото вероятно ще бъде изпратено по компетентност на Софийската градска прокуратура. Това обаче не е окончателно процесуално решение. Прокуратурата в Разград съобщи, че към момента се проверява участието и на осем или девет души, подали заявления за инвалидни пенсии въз основа на документи с невярно съдържание.

Проверки и промени в ТЕЛК

Паралелно с наказателното разследване Министерството на здравеопазването започва по-фокусирани проверки на вече издадени решения. Министър Катя Ивкова съобщи, че е създала междуведомствена постоянно действаща комисия за проверка на достоверността на ТЕЛК решенията.

Правителството настоява и за промяна на начина, по който се определя степента на увреждане. Предложението е освен диагнозата да се оценява и нейното отражение върху ежедневието, функционалните възможности и работоспособността на човека. Национално представените организации на хората с увреждания не подкрепиха проекта в този му вид и поискаха гаранции, че реално нуждаещите се няма да бъдат засегнати. След срещата е решено да бъде създадена работна група, която да подготви нови законодателни предложения.

Така непосредствено след първите задържания предстоят две отделни процедури: прокуратурата трябва да установи има ли престъпление, конкретни извършители и нанесена щета, а здравните институции – кои решения подлежат на проверка и как да бъде променен контролът върху медицинската експертиза. Засега няма данни за автоматично анулиране на всички решения, издадени от проверяваните комисии.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg