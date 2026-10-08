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Адвокат: Състоянието на Ива Михайлова се усложнява

Адвокат: Състоянието на Ива Михайлова се усложнява

8 Октомври, 2026 17:51 456 7

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • делото в кочани-
  • лечение-
  • николай димитров

Защитата ще поиска ново разрешение тя да се лекува извън Северна Македония след преглед от български лекари

Адвокат: Състоянието на Ива Михайлова се усложнява - 1
Кадър бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Състоянието на Ива Михайлова се усложнява, а лечението, от което тя се нуждае, не може да бъде осигурено в Северна Македония. Това заяви пред NOVA нейният български адвокат Николай Димитров, след като властите в страната разрешиха на български лекари да пътуват до нея и да я прегледат.

По думите на защитника Михайлова вече е била преглеждана в няколко здравни заведения в Скопие. Той твърди, че македонските лекари са били единодушни за необходимостта от лечение, което държавата не може да ѝ предостави.

„Тя търпи усложнения“, каза Димитров. По думите му Михайлова има счупване на два прешлена, частична парализа и не се чувства добре. Адвокатът допълни, че тя е на болкоуспокояващи през целия ден, а пред дома ѝ денонощно има полицейски автомобили.

Защитата ще внесе нова молба

Според Николай Димитров съдът в Кочани не е разрешил на Михайлова да се лекува в чужбина, въпреки предоставените медицински документи. Пред NOVA той заяви, че защитата ще използва резултатите от предстоящия преглед, за да поиска отново разрешение тя да получи лечение извън Северна Македония.

„Ние ще използваме този преглед и резултатите от него и ще входираме нова молба“, каза адвокатът. Той изрази надежда съдът да разгледа заключението на лекарите, независимо какво ще бъде то.

Следващото заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани е насрочено за началото на ноември.

Източници: nova.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Да я пратят на лечение в Сърбия.

    17:52 08.10.2026

  • 2 1914-1918

    0 0 Отговор
    Велико сръбския терор

    17:53 08.10.2026

  • 3 адвокат на дявола

    0 1 Отговор
    БГ адвокатите за някое и друго Евро са готови да защитават и най-закоравелите престъпници. Този даже ще изкрава подсъдим извън държавни граници и ще съдейства като помагач на бягство от закона.

    17:54 08.10.2026

  • 4 умрелите умрели живите живи

    1 2 Отговор
    Румене, размени кокаляци и без това са фалшиви за живота на нашето момиче.

    17:56 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Страсбург пак нищо ли не знае😂🤣🤣

    Коментиран от #7

    18:07 08.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    Кво има да знае Страсбург? Някаква македонка тръгнала да изпреварва и убила няколко човека. Кво я защитават нашите, не знам.

    18:18 08.10.2026