Адвокат: Състоянието на Ива Михайлова се усложнява

Състоянието на Ива Михайлова се усложнява, а лечението, от което тя се нуждае, не може да бъде осигурено в Северна Македония. Това заяви пред NOVA нейният български адвокат Николай Димитров, след като властите в страната разрешиха на български лекари да пътуват до нея и да я прегледат.

По думите на защитника Михайлова вече е била преглеждана в няколко здравни заведения в Скопие. Той твърди, че македонските лекари са били единодушни за необходимостта от лечение, което държавата не може да ѝ предостави.

„Тя търпи усложнения“, каза Димитров. По думите му Михайлова има счупване на два прешлена, частична парализа и не се чувства добре. Адвокатът допълни, че тя е на болкоуспокояващи през целия ден, а пред дома ѝ денонощно има полицейски автомобили.

Защитата ще внесе нова молба

Според Николай Димитров съдът в Кочани не е разрешил на Михайлова да се лекува в чужбина, въпреки предоставените медицински документи. Пред NOVA той заяви, че защитата ще използва резултатите от предстоящия преглед, за да поиска отново разрешение тя да получи лечение извън Северна Македония.

„Ние ще използваме този преглед и резултатите от него и ще входираме нова молба“, каза адвокатът. Той изрази надежда съдът да разгледа заключението на лекарите, независимо какво ще бъде то.

Следващото заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани е насрочено за началото на ноември.

Източници: nova.bg