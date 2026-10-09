Бомбените заплахи са изпращани от превзети имейли

Стотици бомбени заплахи до български институции са изпращани чрез компрометирани електронни пощенски кутии, свързани с инфраструктура на доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Към момента извършителите не са установени и няма задържани, съобщи в парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му от юни 2026 г. досега са получени стотици заплашителни писма до съдилища, университети, училища, детски градини, летища, пристанища и други институции. Съдържанието е почти идентично, автоматизирано и преведено на български език. В съобщенията няма конкретни данни, а твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие.

„Използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за изпращане на бомбените заплахи“, заяви вътрешният министър.

По случаите са образувани досъдебни производства за подаване на заблуждаващи или неверни сигнали за бедствие или тревога. При разследването са използвани компютърно-разузнавателни способи, а до доставчиците на електронни пощенски услуги са изпратени запитвания.

Използвани са анонимизиращи услуги

Според Демерджиев при комуникацията са използвани различни анонимизиращи инструменти, чрез които се прикрива реалният източник на електронните съобщения. В част от отговорите на доставчиците е посочено, че изпращачът не може да бъде идентифициран именно заради тези услуги.

Установено е още, че част от достъпа до компрометирани имейл кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми. Използвана е и безплатна анонимизираща пощенска услуга от Швейцария.

Контакти с партньорски служби са показали, че през същия период десетки институции и организации в балкански и европейски държави са били обект на подобни заплахи по електронна поща. Българските власти предполагат, че извършителите не са български граждани, но тази версия все още не е потвърдена.

Разследването продължава

МВР продължава действията по локализиране на подателите. Според вътрешния министър засега не съществува ефективен начин за блокиране на всички подобни съобщения, тъй като при всеки отделен случай се използват различни компрометирани акаунти и получатели.

За действията при сигнали за бомба има разписан протокол. До установяването на реална заплаха институциите се проверяват по реда, предвиден от службите, а изпратените сигнали остават предмет на отделни досъдебни производства.

Източници: bntnews.bg, mediapool.bg