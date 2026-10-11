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14-годишният ученик остава в ареста за смъртта на майка си

14-годишният ученик остава в ареста за смъртта на майка си

11 Октомври, 2026 10:53 1 103 16

  • пловдив-
  • задържан ученик-
  • прокуратура-
  • одмвр пловдив-
  • семейни отношения

Според прокуратурата деянието е било обмислено и не е извършено в състояние на афект. Момчето само е подало сигнал на телефон 112

14-годишният ученик остава в ареста за смъртта на майка си - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

14-годишният ученик, обвиняем за смъртта на майка си в Пловдив, остава в ареста. Делото за мярката му е разгледано при закрити врата. По случая е посочено, че момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.

Според заместник-окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова деянието е било обмислено и не е плод на афект. „Нямаме данни за предишни конфликти. Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, коментира тя.

Случаят е станал след сложни отношения между родител и дете. Момчето и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди около три месеца, след като ученикът е бил приет в ново училище. Родителите му са разделени от години.

Директорът на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов заяви, че до момента няма данни за предишни противообществени прояви или други деяния на детето. „Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, каза Костадинов.

Прокуратурата определя мотива като личен и свързан със семейството. Заради възрастта на обвиняемия съдебното заседание е било при закрити врата, а производството продължава при спазване на презумпцията за невиновност.

Източници: btvnovinite.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 има майки, които го заслужават

    5 15 Отговор
    Има майки, които заслужават такава участ. Жалко, че ще трябва да я лежи.

    Замислете се МНОГО добре какъв психически и вероятно физически тормоз е преживяло детето, докато порасне и събере сили да направи такова престъпление спрямо жената, която го е родила. Какво е преживял този човек, в продължение на ГОДИНИ?

    Защитава ли в България държавата такива деца от такива майки?

    Коментиран от #9, #11, #12

    11:01 11.10.2026

  • 4 на тоя не му е стигала

    6 5 Отговор
    Свободата и Демокрацията

    11:03 11.10.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    7 2 Отговор
    Явно детето не е искало да се мести от Стара Загора, където вероятно се е чувствало добре с баба си и дядо си и средата си и да живее с майка си в Пловдив. А може да е бил проблемен и майката да е искала да го откъсне от лошата среда и да е предозирал.

    11:08 11.10.2026

  • 6 Софийски Бот

    11 3 Отговор
    Горкото изнежено детенце ... сижурно 2 пъти му се скарала жената за да не играе видео игри и той я намразил до степен да планира и извърши убийство. Доживотна

    11:09 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Господи

    7 0 Отговор
    До къде стигна България ? Само ти можеш да помогнеш! Ако те има докажи го сега! Иначе всички приказки , обичаш българите са заблуда за стадото. Дай му сила да стане глутница и ни спаси от чакалите, които ръфат живо месо от нас!

    Коментиран от #16

    11:14 11.10.2026

  • 9 Стенли

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "има майки, които го заслужават":

    Чакай малко , дори да се държала строго с него , това не му прави да я убива ,би аз съм имал конфликти с майка ми (която за съжаление почина от рак на панкреаса на сравнително ниска възраст на 65 години ) , но сега от дистанцията на времето съжалявам за всички обиди които съм и причинил , защото сега осъзнавам , че тя е била единствения човек на света на когото съм можел да се доверя и дори и някога да ми била ядосана и да ми е нагрубила , тя го правила защото е била разочарована от мен , а не защото ме мразила

    11:14 11.10.2026

  • 10 Убил е

    4 4 Отговор
    Майка си защото ходела без гащи. 👰

    Коментиран от #14

    11:16 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 какви

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "има майки, които го заслужават":

    ги плещиш като нищо не е ясно... дори може да става въпос и за сексуални отношения или те ти се виждат прости...

    11:28 11.10.2026

  • 13 Жителите на жоржия юса

    0 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    11:31 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Васил

    3 0 Отговор
    Това е ИZпростялото поколение когато не се учи а се виси в социалните мрежи!

    11:51 11.10.2026

  • 16 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Господи":

    Че Създателят ни съществува е повече от сигурно!
    Учени са доказали, че цялата менделеева таблица (всички хим елементи) са програмирани от Висша Сила да се държат по точно определен начин! Т.е. т.нар. материя е на практика програмирана енергия!

    Въпросът е в свободната воля на нас човеците, уважаеми!
    Създателят ни иска като семейство, НО семейство НЕ може да имаш, ако то няма свободна воля!
    Следователно човечеството е оставено към момента да върши каквото сметне за добре (колкото и ужасяващо да звучи това), и който прогледне, че самостоятелно човечеството е изгубено, съвсем свободно може да избере страната на Създателя, чрез Неговият Син Иисус Христос и нашият Спасител, дал живота си за нас грешниците!

    А който се кефи на кинтите, славата и епщайнщината, той също прави своя избор!

    Колкото до случката в Пловдив (поредната)!
    Първо Бог да я прости тази жена.

    Години наред се прокарват и рекламират античовешките "ценности" от хелливуд, където разводите и глезенето на децата са приети като мода!
    И резултатите не закъсняха!
    Първо групата младежи дето раздаваха свое правосъдие, а сега и това!
    Необходимо е обединение на нашият народ!
    Защото ги слушам, че на някои хора им допада "ситото робство"!

    12:05 11.10.2026