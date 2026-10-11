14-годишният ученик остава в ареста за смъртта на майка си

14-годишният ученик, обвиняем за смъртта на майка си в Пловдив, остава в ареста. Делото за мярката му е разгледано при закрити врата. По случая е посочено, че момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.

Според заместник-окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова деянието е било обмислено и не е плод на афект. „Нямаме данни за предишни конфликти. Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, коментира тя.

Случаят е станал след сложни отношения между родител и дете. Момчето и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди около три месеца, след като ученикът е бил приет в ново училище. Родителите му са разделени от години.

Директорът на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов заяви, че до момента няма данни за предишни противообществени прояви или други деяния на детето. „Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, каза Костадинов.

Прокуратурата определя мотива като личен и свързан със семейството. Заради възрастта на обвиняемия съдебното заседание е било при закрити врата, а производството продължава при спазване на презумпцията за невиновност.

Източници: btvnovinite.bg