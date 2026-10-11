14-годишният ученик остава в ареста за смъртта на майка си

14-годишният ученик, обвиняем за смъртта на майка си в Пловдив, остава в ареста. Делото за мярката му е разгледано при закрити врата. По случая е посочено, че момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.
Според заместник-окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова деянието е било обмислено и не е плод на афект. „Нямаме данни за предишни конфликти. Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, коментира тя.
Случаят е станал след сложни отношения между родител и дете. Момчето и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди около три месеца, след като ученикът е бил приет в ново училище. Родителите му са разделени от години.
Директорът на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов заяви, че до момента няма данни за предишни противообществени прояви или други деяния на детето. „Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му“, каза Костадинов.
Прокуратурата определя мотива като личен и свързан със семейството. Заради възрастта на обвиняемия съдебното заседание е било при закрити врата, а производството продължава при спазване на презумпцията за невиновност.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 има майки, които го заслужават
Замислете се МНОГО добре какъв психически и вероятно физически тормоз е преживяло детето, докато порасне и събере сили да направи такова престъпление спрямо жената, която го е родила. Какво е преживял този човек, в продължение на ГОДИНИ?
Защитава ли в България държавата такива деца от такива майки?
Коментиран от #9, #11, #12
11:01 11.10.2026
4 на тоя не му е стигала
11:03 11.10.2026
5 007 лиценз ту кил
11:08 11.10.2026
6 Софийски Бот
11:09 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Господи
Коментиран от #16
11:14 11.10.2026
9 Стенли
До коментар #3 от "има майки, които го заслужават":Чакай малко , дори да се държала строго с него , това не му прави да я убива ,би аз съм имал конфликти с майка ми (която за съжаление почина от рак на панкреаса на сравнително ниска възраст на 65 години ) , но сега от дистанцията на времето съжалявам за всички обиди които съм и причинил , защото сега осъзнавам , че тя е била единствения човек на света на когото съм можел да се доверя и дори и някога да ми била ядосана и да ми е нагрубила , тя го правила защото е била разочарована от мен , а не защото ме мразила
11:14 11.10.2026
10 Убил е
Коментиран от #14
11:16 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 какви
До коментар #3 от "има майки, които го заслужават":ги плещиш като нищо не е ясно... дори може да става въпос и за сексуални отношения или те ти се виждат прости...
11:28 11.10.2026
13 Жителите на жоржия юса
11:31 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Васил
11:51 11.10.2026
16 Мнение
До коментар #8 от "Господи":Че Създателят ни съществува е повече от сигурно!
Учени са доказали, че цялата менделеева таблица (всички хим елементи) са програмирани от Висша Сила да се държат по точно определен начин! Т.е. т.нар. материя е на практика програмирана енергия!
Въпросът е в свободната воля на нас човеците, уважаеми!
Създателят ни иска като семейство, НО семейство НЕ може да имаш, ако то няма свободна воля!
Следователно човечеството е оставено към момента да върши каквото сметне за добре (колкото и ужасяващо да звучи това), и който прогледне, че самостоятелно човечеството е изгубено, съвсем свободно може да избере страната на Създателя, чрез Неговият Син Иисус Христос и нашият Спасител, дал живота си за нас грешниците!
А който се кефи на кинтите, славата и епщайнщината, той също прави своя избор!
Колкото до случката в Пловдив (поредната)!
Първо Бог да я прости тази жена.
Години наред се прокарват и рекламират античовешките "ценности" от хелливуд, където разводите и глезенето на децата са приети като мода!
И резултатите не закъсняха!
Първо групата младежи дето раздаваха свое правосъдие, а сега и това!
Необходимо е обединение на нашият народ!
Защото ги слушам, че на някои хора им допада "ситото робство"!
12:05 11.10.2026