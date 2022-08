Синовете на Анджелина Джоли стават нейни асистент-режисьори (СНИМКИ)

Двама от синовете на Анджелина Джоли ще помагат на майка си като асистент-режисьори в новия ѝ филм "Без кръв" по романа на Алесандро Барико от 2002 г. Носителката на "Оскар" сподели пред „People“, че Пакс, на 18 г., и Мадокс, на 21 г., са членове на екипа. Филмът се снима в Италия с участието на актьорите Салма Хайек и Демиан Бичир.



"Работим добре заедно", казва звездата пред изданието. "Когато един филмов екип е в най-добрата си форма, той прилича на голямо семейство, така че се чувствам естествено".



Джоли сподели също така пред сайта, че синовете ѝ работят в отдела за асистент-режисьори, което означава, че работят до нея, тъй като тя е режисьор на филма.





Пакс е работил с майка си по драмата "First They Killed My Father " от 2017 г. Мадокс също е работил с нея по "First They Killed My Father", както и по "By The Sea" през 2015 г. Джоли каза, че Пакс е "работил усилено" по филма, пише БГНЕС.



„Без кръв“ е драма, като в прессъобщението се споделя: "Незабравима история, чието действие се развива след неидентифициран конфликт, изследва универсални истини за войната, травмата, паметта и изцелението".



Хайек заяви, че Джоли е страхотен шеф. Двете се сближиха, когато се снимаха заедно във филма на Marvel "Вечните" през 2021 г.



„Тя е може би най-добрият режисьор, с когото някога съм работила, а аз съм работила с доста добри режисьори“, каза Хайек, звезда във филмите "От здрач до зори" на Робърт Родригес и "Трафик" на Стивън Содърбърг. „Винаги съм я харесвала като режисьор, но мисля, че това може би е най-добрият ѝ филм или един от най-добрите“, каза майката на едно дете.



През септември Джоли беше видяна със звездата от "Фрида" по време на празненствата за 55-ия ѝ рожден ден.