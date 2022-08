Хари Стайлс отново оглави класацията на "Билборд"

Хитът на Хари Стайлс "As It Was" оглави за 11-а седмица класацията за сингли "Хот 100" на "Билборд", след като за първи път го направи през април, съобщи сайтът на изданието.

Това е най-дългият престой на върха след периода януари-март 2020 г., когато "The Box "на Роди Рич беше на първо място също 11 седмици. Рекордът принадлежи на Лил Нас Екс с "Old Town Road" с участието на Били Рей Сайръс през лятото на 2019 г. - 19 седмици.

Водещият сингъл от албума "Harry's House" на Хари Стайлс е забележителен и с това, че се връща на първо място в класацията Хот 100 за пети път. Засега той оглавява и чарта за песни на лятото.

На второ място в класацията на "Билборд" за сингли е "About Damn Time" на Лизо. Трети е Стив Лейси с "Bad Habit".

Кейт Буш се изкачи с "Running Up That Hill (A Deal With God)" от пета на четвърта позиция. Тя размени местата си с Бионсе, която тази седмица е пета с "Break My Soul".

Миналата седмица класацията на "Билборд" за сингли оглавяваше “Super Freaky Girl” на Ники Минаж. Тази седмица тя е на седмо място.