A to JazZ ще продължи четири дни, добавя към програмата си първия международен шоукейс за уърлд музика у нас

Фестивалът за градска култура и музика A to JazZ добавя четвърти ден в тазгодишната си програма с първия международен шоукейс модул за уърлд музика от Европа. Дванадесетото издание на фестивала ще се проведе от 6 до 9 юли в емблематичния Южен парк 2, откривайки с концерт на осем талантливи групи от Белгия, Франция, Конго, Румъния, Унгария, Сърбия и Гърция, избрани от международно жури.

Четиридневният формат на фестивала носи не само повече музика от цял свят, но и превръща София в международна сцена за представяне на нови таланти. Специално за международната шоукейс програма у нас идват и над 20 професионалисти от едни от най-значимите фестивали в Европа — програмни директори, букъри, журналисти и музикални критици.

Шоукейс модулът на A to JazZ е най-новият елемент в програмата на фестивала. Той ще се проведе в специалния допълнителен ден на събитието на 6-ти юли на основната сцена и нощната сцена в “Топлоцентрала”.

„Заедно с 14 партньорски фестивала и организации, A to JazZ се присъедини към Европейската шоукейс платформа за уърлд музика - UPBEAT, за да подпомага развитието на музикалната сцена и изгряващите артисти у нас и в Европа“, разказва Петър Димитров, директор на фестивала. “В рамките на месец общо 162-ма кандидати от 28 страни се бориха за 8-те шоукейс слота, които ще открият дванадесетото издание на фестивала. Те бяха избрани от международно жури, съставено от представители на едни от най-значимите музикални събития в Европа”. Сред тях са Марина Помие от Sziget Festival Унгария, Боян Джорджевич от Todo Mundo Festival в Сърбия, Ула Новак от Off Festival и Pannonica Festival в Полша, Костадин Шурбановски от OFF Fest и Skopje Jazz Fest в Северна Македония и Петър Димитров от A to JazZ България. Всички те ще бъдат гости на тазгодишното издание.

Очакват се невероятни концерти от осемте селектирани банди с уникално звучене. Това са Ephemere от Унгария, които печелят национално и международно признание със стила си, базиран на джаз и шансон с латино атмосфера. Лудите момчетата от Duckshell идват от Бразилия, Унгария и Румъния и задържат публиката на крака със смелата си енергия и ексцентрично сценично присъствие. Сръбското дуо Alice in WonderBand обединява музика, театър, танц и акробатика, използвайки тялото като ритмичен инструмент. Tumbe връща към живот древната музика на румънския фолклор чрез въздействащ джаз фюжън, а водени от страстта към ритми и звуци, белгийското трио Hands in Motion комбинира акустични инструменти с електронни ефекти. Гръцкият квартет Argalios базира своето творчество на импровизация, вдъхновена от народната музика и поезия, въвличайки аудиторията в споделено емоционално преживяване. Два мощни женски гласа – Fanie Fayar от Конго и Гергана Димитрова, Belonoga от България, затварят великолепната осморка.

“Гласът от река Конго” черпи вдъхновение от африканските си корени, добавяйки поп, фънк, рок, джаз и соул елементи в еклектично изпълнение. Belonoga е позната от „Мистерията на българските гласове“ и „Ева Квартет“, а с дълбокото си потапяне в българския фолклор и страстта към древните култури, създава един нов музикален свят на сцената.

Над 20 професионалисти от едни от най-значимите фестивали в Европа, включително фестивални директори, програматори, букъри и журналисти, са част от делегатите на шоукейса и гости на фестивала. Тяхното присъствие осигурява възможност както за директни ангажименти на артистите, така и за насоки и обратна връзка по време на професионалната част от фестивала A to JazZ Talks. Световни и местни имена от индустрията ще бъдат лектори в обучителните и менторски сесии, предавайки максимално много опит и знания на участниците. Така A to JazZ се превръща не само в най-голямото културно събитие в столицата, което представя музика от цял свят, но и в разпространител на творчески продукти и артисти на европейската сцена.