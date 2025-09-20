Новини
Любопитно »
Тази вечер е концертът на Енрике Иглесиас на стадион „Васил Левски“

20 Септември, 2025 09:48 510 4

  • енрике иглесиас-
  • стадион васил левски-
  • концерт-
  • софия

Латино звездата се завръща на стадион „Васил Левски“ след седемгодишна пауза

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Енрике Иглесиас ще пее тази вечер на стадион „Васил Левски“ в София. Звездата се завръща отново в столицата след седем години, припомнят организаторите от Fest Team, предава БТА.

Това е единственият концерт на Балканите от настоящото турне на изпълнителя. На живо ще звучат хитове като Hero, Bailando, I Like It и много други.

„С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика, като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин. Обявен от Billboard за най-известен латино изпълнител на всички времена, той е продал над 180 милиона албума и е оглавявал музикалните класации със 154 хита номер едно, включително рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart. От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън и Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят“, коментират от Fest Team.

Както писа БТА, преди излизането на Иглесиас публиката ще чуе „Молец“. Заедно с дуото, на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори.


  • 1 Остаряха и

    7 1 Отговор
    Огладняха. В нашия резерват ги посрещаме като царе, а повечето от тия гости не знаят нищо за България!
    Пак ще объркат движението!

    10:06 20.09.2025

  • 2 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! Пак задръствания!

    10:19 20.09.2025

  • 3 Психо

    3 1 Отговор
    100 лева билета ай нема нужда

    10:24 20.09.2025

  • 4 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Ще излезе ли пак пиян и надрусан като предния път? Или този път ще е трезвен и даже ще пее?

    10:30 20.09.2025