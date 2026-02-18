Хю Хефнър е водил таен секс дневник с хиляди снимки и разкази

Хю Хефнър е водил таен секс дневник, съдържащ пикантни описания и хиляди голи снимки на свои партньорки, съобщава сайтът TMZ, позовавайки се на вдовицата на основателя на списание „Плейбой“.
Кристъл Хефнър и нейната адвокатка Глория Олред обявиха във вторник, че според тях дневникът включва около 3000 снимки на жени – някои от които вероятно непълнолетни, заснети преди, по време и след сексуални контакти.
Хефнър е известен с империята си „Плейбой“, но Кристъл и Глория Олред твърдят, че въпросните фотоалбуми към дневника съдържат лични голи снимки, които никога не са били публикувани в списанието. По думите им предполагаемият дневник датира от 60-те години на миналия век и съдържа имена на партньорки, съпоставени с описания на сексуални актове. Според Кристъл и нейната адвокатка Хефнър е проследявал дори менструалните цикли на някои от жените, допълва БТА.
Кристал твърди, че дневникът и снимките предстои да бъдат сканирани и дигитализирани от фондацията „Хю М. Хефнър“, но подчертава, че не е давала съгласие нейни снимки да бъдат предоставяни на други лица. Тя смята, че много от останалите жени, фигуриращи в дневника, са в същата ситуация. Освен това посочва, че не е получила ясен отговор от фондацията относно местонахождението на дневника, което я тревожи.
До понеделник Кристъл Хефнър е била ръководител на фондацията, но след като е изразила опасенията си относно снимките и дневниците, управителният съвет я е отстранил от поста.
Нейната адвокатка призовава главните прокурори на щатите Калифорния и Илинойс да разследват случая и да гарантират, че всички изображения и споменавания ще останат поверителни.
Кристъл е последната съпруга на Хю Хефнър. Двамата са били в законен брак към момента на смъртта му през 2017 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:36 18.02.2026
2 Холивудски зайчарник
17:39 18.02.2026
3 Мъж
17:40 18.02.2026
4 Съм или не съм !!!
17:40 18.02.2026
5 Това
Коментиран от #11
17:46 18.02.2026
6 Свобода
17:47 18.02.2026
7 Анита от почивка
17:49 18.02.2026
8 живял човека ръгал яко разни моми
и интересно никоя не е го е съдила
както тръмп и други известни
17:56 18.02.2026
9 бай Даньо
18:02 18.02.2026
10 Как
18:08 18.02.2026
11 едва ли скумриите
До коментар #5 от "Това":ще постигнат нещо.Всички са отишли в къщата му по желание.И с желанието да изкарат някой долар.Навярно са подписали и някакъв договор.Освен това,всички знаем,че не прието да се четат чужди днввници.Освен когато самия водещ дневника ,не реши да ти покаже нещо в него.Ама се съмнявам Хефнер да е изразил съгласието си....Мецду другото,доста жени направиха кариера и пари покрай него.
18:11 18.02.2026
12 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙
НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА„ БОЯДИШЕМ”....
18:26 18.02.2026
13 Ццц
18:58 18.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.