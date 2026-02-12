Новини
Любопитно »
Тони Стораро празнува юбилей с концерт – билетите достигат над 5000 евро

Тони Стораро празнува юбилей с концерт – билетите достигат над 5000 евро

12 Февруари, 2026 07:14 1 292 24

  • тони стораро-
  • юбилей-
  • концерт-
  • билети-
  • евро

Застраховката на най-скъпия билет струва 204,80 евро

Тони Стораро празнува юбилей с концерт – билетите достигат над 5000 евро - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Тони Стораро ще отбележи своя 50-годишен юбилей през ноември с мащабен концерт в „Арена 8888“. За събитието изпълнителят вече пусна в продажба билети в широк ценови диапазон, като част от тях достигат впечатляващи стойности, пише businessnovinite.bg.


Най-достъпните пропуски започват от 20 евро. В същото време местата на първия ред се предлагат за 5120 евро, като част от тях вече са разпродадени. В тази сума са включени 8 билета, а при желание за застраховка купувачите трябва да доплатят още 204,80 евро.

Феновете могат да избират и между билети на цени от 30, 40, 50, 60 и 75 евро.

В по-високия ценови клас се предлагат ВИП пакети на стойност 2040, 2560 и 3040 евро. Те също включват по 8 билета, като стойността на застраховката варира между 80 и 121 евро в зависимост от избрания пакет.

През 2025 година и Софи Маринова предизвика сериозен интерес, след като предложи билети на стойност 1000 лева за свой концерт.

Данни на Global Brands показват, че през последните години разходите за развлечения на живо значително са нараснали. От 2021 г. насам цените на билетите за кино, концерти и театър са се увеличили с около 20%.

Обичайно най-скъпите концертни билети са свързани с редки и ексклузивни събития, благотворителни търгове или специални VIP пакети. Сред рекордите остава концертът на Led Zeppelin през 2007 г., когато билети са достигнали цена от 168 000 долара в рамките на благотворителен търг.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    38 2 Отговор
    Кой слуша тея команчи?

    Коментиран от #4, #18

    07:20 12.02.2026

  • 2 ЦЕНИТЕ С КАСОВА БЕЛЕЖКА И ДДС

    19 1 Отговор
    Л И С А..... ЧИ ХАЗНАТА ПАК Е НА МИНУС...

    07:20 12.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    23 3 Отговор
    ТЕЗИ РИМЛЯНИ ПОСТОЯННО ГИ ГЛЕДАМ, НЯМА НУЖДА И ДА ПЛАЩАМ! НОВИТЕ,,ВЪЗРОЖДЕНЦИ,,!😠

    07:21 12.02.2026

  • 4 СОФАТА КРЕЩИ КЪТ СВРАКА

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    ТИЯ МЪНКАТ И СКИМТЯТ С ОРНАМЕНТИКА.......

    07:21 12.02.2026

  • 5 Бай Хасан Тораро

    12 0 Отговор
    Събитието ще е на Петък 13 🤣

    07:21 12.02.2026

  • 6 112

    23 1 Отговор
    Едва ли ще си причиня такова изпитание да слушам и гледам такава чалга пошлост ,а с такива космически цени на билети предпочитам да заведа семейството си на някоя туристическа дистинация .

    07:23 12.02.2026

  • 7 Пласидо Доминго

    22 1 Отговор
    тоя трябва да е някой велик певец за който не съм чувал

    07:26 12.02.2026

  • 8 ЦИГАНСКИ МЕЧТИ

    20 2 Отговор
    Продавам билети по 10 000 ЕВРО.

    07:31 12.02.2026

  • 9 Човекът - глас

    2 25 Отговор
    Жив и здрав да си ,Тони ! Още поне 50г. да радваш хората с уникалния си глас! Брат, голям си!!!!👍👍👍

    07:38 12.02.2026

  • 10 Квинтесенция

    31 2 Отговор
    На наглата простащина, в която живеем - един незавършил средно образование, гъгнещ циганин, се е оценил сам като истинско съкровище! По-лошото е, че масата е съгласна с него и благоговейно се прехласва!

    Коментиран от #22

    07:39 12.02.2026

  • 11 Ахаххахах

    10 1 Отговор
    Мила родна картинка🤦‍♂️

    07:43 12.02.2026

  • 12 Факти

    16 0 Отговор
    Като има ба лъ ци , ще има и балък чии !

    07:45 12.02.2026

  • 13 Умни българи

    13 0 Отговор
    Продават за зоопарка билети на такава цена. Ще водя жената в зоологическия парк да и покажа прадедите на този Стораро.

    07:51 12.02.2026

  • 14 Минаваща

    9 0 Отговор
    Материалът е некоректен и с подвеждаща информация. Доколкото разбирам - цената 5000 лв, посочена в заглавието “билетите достигат над 5000 евро” е за 8 БИЛЕТА!!!

    Не че е малко и за 8, но информацията е заблуждаваща.

    07:52 12.02.2026

  • 15 Цигански

    10 0 Отговор
    Стандарт!

    07:53 12.02.2026

  • 16 Селянин

    13 0 Отговор
    5000e да ми дават, няма да ходя да ги гледам.

    07:59 12.02.2026

  • 17 Тези тук бая си повярваха

    8 0 Отговор
    ама то пълно с балъци на мерцедеси, бмв-та и аудита.Нито шоу ще предложат нито нищо.Да даде човек 6 бона за билет ок. но за краля Майкъл Джексън на тези какво да им гледаш и слушаш как се разхождат по сцената и пеят кръчмарски песнички.На практика за такъв концерт билета трябва да точно 20€ а не 6 бона няма какво да предложат дори то и качествен звук.

    08:02 12.02.2026

  • 18 гост

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    На времето Чудомир казва : ЦИГАРИ ТРЕТО КАЧЕСТВО НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧАТ

    08:03 12.02.2026

  • 19 Българин

    1 3 Отговор
    Аз купи за мен и за семейството 8 билета по 3600. На Сторака ще му бутна поне 20 бона бакшиш. С него съм израснал, с него съм възпитал децата!
    Вас не мога да ва мисла!

    08:06 12.02.2026

  • 20 Давам БМВ-та под наем

    5 0 Отговор
    всички модели!!!! Ако някой иска да ходи на концерта да го видят.Цени от 1000 до 8000€ за 24часа.Към цената влиза и комплект златни зъби долен и горен.Хубава новина и на мен ще ми тръгне бизнеса.

    08:12 12.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перфектен

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Квинтесенция":

    коментар ! Липсата на критерий, стандарти и авторитети - това е картината в България европейска

    08:14 12.02.2026

  • 23 На времето Чудомир казва

    1 0 Отговор
    На времето Чудомир казва : ЦИГАРИ ТРЕТО КАЧЕСТВО НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧАТ

    08:16 12.02.2026

  • 24 бай ганя

    3 1 Отговор
    Айде и тоз много си повярва че пеее убаво,марш от тук 5000 евра,пет иляди у....да го е.....т

    08:22 12.02.2026