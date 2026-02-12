Тони Стораро празнува юбилей с концерт – билетите достигат над 5000 евро

Певецът Тони Стораро ще отбележи своя 50-годишен юбилей през ноември с мащабен концерт в „Арена 8888“. За събитието изпълнителят вече пусна в продажба билети в широк ценови диапазон, като част от тях достигат впечатляващи стойности, пише businessnovinite.bg.
Най-достъпните пропуски започват от 20 евро. В същото време местата на първия ред се предлагат за 5120 евро, като част от тях вече са разпродадени. В тази сума са включени 8 билета, а при желание за застраховка купувачите трябва да доплатят още 204,80 евро.
Феновете могат да избират и между билети на цени от 30, 40, 50, 60 и 75 евро.
В по-високия ценови клас се предлагат ВИП пакети на стойност 2040, 2560 и 3040 евро. Те също включват по 8 билета, като стойността на застраховката варира между 80 и 121 евро в зависимост от избрания пакет.
През 2025 година и Софи Маринова предизвика сериозен интерес, след като предложи билети на стойност 1000 лева за свой концерт.
Данни на Global Brands показват, че през последните години разходите за развлечения на живо значително са нараснали. От 2021 г. насам цените на билетите за кино, концерти и театър са се увеличили с около 20%.
Обичайно най-скъпите концертни билети са свързани с редки и ексклузивни събития, благотворителни търгове или специални VIP пакети. Сред рекордите остава концертът на Led Zeppelin през 2007 г., когато билети са достигнали цена от 168 000 долара в рамките на благотворителен търг.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
Коментиран от #4, #18
07:20 12.02.2026
2 ЦЕНИТЕ С КАСОВА БЕЛЕЖКА И ДДС
07:20 12.02.2026
3 Боруна Лом
07:21 12.02.2026
4 СОФАТА КРЕЩИ КЪТ СВРАКА
До коментар #1 от "хмм":ТИЯ МЪНКАТ И СКИМТЯТ С ОРНАМЕНТИКА.......
07:21 12.02.2026
5 Бай Хасан Тораро
07:21 12.02.2026
6 112
07:23 12.02.2026
7 Пласидо Доминго
07:26 12.02.2026
8 ЦИГАНСКИ МЕЧТИ
07:31 12.02.2026
9 Човекът - глас
07:38 12.02.2026
10 Квинтесенция
Коментиран от #22
07:39 12.02.2026
11 Ахаххахах
07:43 12.02.2026
12 Факти
07:45 12.02.2026
13 Умни българи
07:51 12.02.2026
14 Минаваща
Не че е малко и за 8, но информацията е заблуждаваща.
07:52 12.02.2026
15 Цигански
07:53 12.02.2026
16 Селянин
07:59 12.02.2026
17 Тези тук бая си повярваха
08:02 12.02.2026
18 гост
До коментар #1 от "хмм":На времето Чудомир казва : ЦИГАРИ ТРЕТО КАЧЕСТВО НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧАТ
08:03 12.02.2026
19 Българин
Вас не мога да ва мисла!
08:06 12.02.2026
20 Давам БМВ-та под наем
08:12 12.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Перфектен
До коментар #10 от "Квинтесенция":коментар ! Липсата на критерий, стандарти и авторитети - това е картината в България европейска
08:14 12.02.2026
23 На времето Чудомир казва
08:16 12.02.2026
24 бай ганя
08:22 12.02.2026