Тони Стораро празнува юбилей с концерт – билетите достигат над 5000 евро

Певецът Тони Стораро ще отбележи своя 50-годишен юбилей през ноември с мащабен концерт в „Арена 8888“. За събитието изпълнителят вече пусна в продажба билети в широк ценови диапазон, като част от тях достигат впечатляващи стойности, пише businessnovinite.bg.

Най-достъпните пропуски започват от 20 евро. В същото време местата на първия ред се предлагат за 5120 евро, като част от тях вече са разпродадени. В тази сума са включени 8 билета, а при желание за застраховка купувачите трябва да доплатят още 204,80 евро.

Феновете могат да избират и между билети на цени от 30, 40, 50, 60 и 75 евро.

В по-високия ценови клас се предлагат ВИП пакети на стойност 2040, 2560 и 3040 евро. Те също включват по 8 билета, като стойността на застраховката варира между 80 и 121 евро в зависимост от избрания пакет.

През 2025 година и Софи Маринова предизвика сериозен интерес, след като предложи билети на стойност 1000 лева за свой концерт.

Данни на Global Brands показват, че през последните години разходите за развлечения на живо значително са нараснали. От 2021 г. насам цените на билетите за кино, концерти и театър са се увеличили с около 20%.

Обичайно най-скъпите концертни билети са свързани с редки и ексклузивни събития, благотворителни търгове или специални VIP пакети. Сред рекордите остава концертът на Led Zeppelin през 2007 г., когато билети са достигнали цена от 168 000 долара в рамките на благотворителен търг.