Жалко! От позиция за медал до 12-о място за женския квартет на България в щафета в биатлона

Женският квартет на България в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова завърши на 12-о място в щафетата на 4x6 километра на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Титлата убедително спечели отборът на Франция.

Българките финишираха с общо време от 1:14:49.9 минути, след като допуснаха две наказателни обиколки и използваха десет допълнителни патрона. Въпреки силното начало, лоша стрелба на трети пост лиши родния тим от шансове за по-предно класиране.

Лора Христова, която беше на първи пост, дори в момент от надпреварата беше на първа позиция. Милена Тодорова също се представи чудесно, предавайки щафетата като трета.

Ключов момент се оказа представянето на Мария Здравкова. След като използва един допълнителен патрон от легнал, тя все още излезе от стрелбището като трета. За съжаление, на стрелбата от прав Здравкова направи сериозни пропуски, сваляйки само три мишени с осем патрона. Последвалите две наказателни обиколки напълно сринаха шансовете за призово класиране, като тя предаде на Валентина Димитрова на 12-а позиция, с пасив от две минути и половина.