Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Жалко! От позиция за медал до 12-о място за женския квартет на България в щафета в биатлона

Жалко! От позиция за медал до 12-о място за женския квартет на България в щафета в биатлона

18 Февруари, 2026 17:30 1 521 8

  • лора христова-
  • милена тодорова-
  • мария здравкова-
  • валентина димитрова-
  • биатлон-
  • спорт-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026

Титлата убедително спечели отборът на Франция

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женският квартет на България в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова завърши на 12-о място в щафетата на 4x6 километра на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Титлата убедително спечели отборът на Франция.

Българките финишираха с общо време от 1:14:49.9 минути, след като допуснаха две наказателни обиколки и използваха десет допълнителни патрона. Въпреки силното начало, лоша стрелба на трети пост лиши родния тим от шансове за по-предно класиране.

Лора Христова, която беше на първи пост, дори в момент от надпреварата беше на първа позиция. Милена Тодорова също се представи чудесно, предавайки щафетата като трета.

Ключов момент се оказа представянето на Мария Здравкова. След като използва един допълнителен патрон от легнал, тя все още излезе от стрелбището като трета. За съжаление, на стрелбата от прав Здравкова направи сериозни пропуски, сваляйки само три мишени с осем патрона. Последвалите две наказателни обиколки напълно сринаха шансовете за призово класиране, като тя предаде на Валентина Димитрова на 12-а позиция, с пасив от две минути и половина.Както е известно, 8-хилядният стадион “Аспмира” е с изкуствено тревно покритие заради ниските температури в Бодьо. Това създава сериозни трудности на гостуващите чуждестранни тимове, като от 2020 година насам “жълто-черните” имат 31 победи, 2 ремита и 9 загуби при домакинствата си в евротурнирите. В последното те дори записаха сензационна победа с 3:1 над Манчестър Сити.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бачо

    31 0 Отговор
    Егати и статията.почва с биатлона и аха да разберем последната ни състезателка как се е представила и о чудо,четем за футбол. и тия джурналя заплати вземат

    17:44 18.02.2026

  • 2 микс от новини

    20 1 Отговор
    преписвай концентриран

    17:46 18.02.2026

  • 3 Лост

    18 0 Отговор
    А Манчестър Юнайтед какво са направили?

    17:59 18.02.2026

  • 4 Файърфлай

    24 0 Отговор
    В края на статията,след като избистрите биатлона и стадиона на "Бодьо",трябваше да добавите и как да си сварим домашна пача-чорба.

    18:19 18.02.2026

  • 5 Пецата

    9 0 Отговор
    Излагациа отвсекаде ама с кофти матриал толкоз разбираш ли аз обаче ще си пиа ракиата със салата и ше ми е кеф 🤣

    18:21 18.02.2026

  • 6 Петров

    6 0 Отговор
    Това които някои от спортистите постигнаха е подвиг. В държава като Бг без никаква стратегия не само за спорта и за всички останали сфери, ръководена урбулишката в последните 25 години.

    19:12 18.02.2026

  • 7 Стоянов

    4 0 Отговор
    Благодарение на управляващите качествения материал отдавна напусна, остана матрияла от последните 15 години.

    19:14 18.02.2026

  • 8 Аква

    1 0 Отговор
    Благодаря ви, български спортисти, че сте на зимната олимпиада, въпреки наглото безхаберие на държавата. Въпреки безпаричието, условията за тренировки и униженията. Вие измихте срама ни, защото и ние, вашите фенове, не ви помогнахме.
    Въпреки нещастната ни държава вие ни донесохте медали. Поклон и поздравления. И да знаете- 12 място на олимпиада е повод за уважение и гордост. Важното е, че ви има!

    17:21 20.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове