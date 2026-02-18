Новини
България »
София »
Илиян Василев: Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична

18 Февруари, 2026 17:41 3 408 24

  • илиян василев-
  • служебен кабинет-
  • андрей гюров-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Предстоят турбулентни месеци. Затегнете коланите

Илиян Василев: Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

Новият служебен кабинет няма лукса на изчакването. Ако иска да има смисъл от мандата му, той трябва да влезе на шеста скорост в деконструкцията на модела „Борисов – Пеевски“. Няма как да се разчита, че редовен кабинет след изборите ще свърши тази работа вместо него. Просто няма лукса на "междинно" изчакване.

Това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Това означава радикални, но професионално аргументирани кадрови промени – в министерства, агенции и държавни компании, най-вече в критичните системи: сигурност, енергетика, финанси, регулатори. Не реваншизъм, а демонтаж на зависимости.

Днес ръководството на МВР и службите очевидно побърза да „бетонира“ версиите си по случая Петрохан като окончателни – преди да встъпят новите ръководители. Опит за фиксиране на наратив, който да стане трудно обратим. Но проблемът е, че старите версии не печелят обществено доверие. А без доверие няма легитимност.

Дами и господа, гледайте как медиите вземат завоя. Особено БТВ.

В състава на кабинета прозира и проекция на евентуално бъдещо управление след изборите. Назначението на министъра на отбраната Запрянов например ясно носи политическия отпечатък на Румен Радев, или по-скоро приемлив за всички. Това подсказва, че служебният формат не е просто технически, а има някаква стратегическа нотка.

При всички случаи не е кабинет на ППДБ - определено.

Няма сфера, в която спешността да не е водещ мотив – сигурност, енергетика, институционална стабилност, външна политика. Всяко отлагане означава консервиране на статуквото.

Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична – тя ще бъде твърда, ресурсна и системна. Но именно затова този кабинет има нужда от ясна, недвусмислена обществена подкрепа.

Предстоят турбулентни месеци.

Затегнете коланите.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 20 Отговор
    Каква е разликата между стария и новия кабинет, при положение, че Запрянката е несменяем?

    Коментиран от #7

    17:42 18.02.2026

  • 2 E, как няма да е символична

    6 14 Отговор
    Че то от доста време, прасунгерите съществуват само символично!

    17:44 18.02.2026

  • 3 приоданец

    18 7 Отговор
    Сашо, нямаш представа колко си прав.......

    17:45 18.02.2026

  • 4 Лама Ники

    7 10 Отговор
    Девалвирахме Петрохан, но няма да дадем Перелик!

    17:45 18.02.2026

  • 5 Да се

    15 10 Отговор
    срещнат на Петрохан Шиши и Буда !

    17:46 18.02.2026

  • 6 Дориана

    27 9 Отговор
    Наказателен вот срещу предателските партии ИТН и БСП ОЛ, които излизат от Парламента. ИТН падат на 1% и субсидията отпада за тях, БСП ОЛ също се сриват надолу на 2 % Грешния избор за Киселова смъква партията още по- надолу , ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % няма 10 % за тях. Срив надолу и на Възраждане , които падат под 4 % . Костадинов прекали с агресивното си поведение срещу опонентите му особено срещу ППДБ , което го удря като бумеранг срещу него и партията му. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов , който искаше да въведе мракобесния закон срещу свободното слово и подкрепяше мафиотското олигархично управление на Борисов и Пеевски.

    17:49 18.02.2026

  • 7 Разликата е тази, че сега

    8 24 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е още по- зле.
    Външен министър- дипломат, който сгафи с мед. сестри в Либия и се прочу със странният си начин на живот в Турция и ладаверинпекс с гаражи и разни подобни в САЩ
    Трайчо - разрушителят на паметници
    Запрянов ни изнесе заедно с бельото в Украйна и ни качитна Ефките
    Мин председател с неясна съдебна съдба!
    Крусота!
    Обичам те Пигелопа!

    17:51 18.02.2026

  • 8 Саа, да по вангувам тва, онва,

    10 8 Отговор
    стойте далече от черни мерцедеси, далеч от Пеевски, Борисов, Сарафов, и др. босове и так далее..., кубчета, мубчета.

    Ако, некой си мисли че може шес трупа да се появят от нищото, да няма последствия за смърта на шес трупа, затва на далеч, моля.😑

    17:51 18.02.2026

  • 9 видял

    30 8 Отговор
    Преди 10 год. в Грузия изгониха всички от МВР , заедно с чистачките , и за три месеца всичко си дойде на мястото !!

    17:51 18.02.2026

  • 10 малко истински факти

    10 22 Отговор
    Илиянчо мамин , ко ще кажеш за петроханското правителство на пепеко-дебейците , а ???

    17:51 18.02.2026

  • 11 Дориана

    23 6 Отговор
    Корупцията и мафията в България трябва да бъдат унищожени чрез освобождаване от зависимости на всички завладени институции.Болезнената истина е, че България трябва да се освободи от корумпирани политици., чиято цел е единствено да консумират властта за свои политически и финансови цели. Времето им свърши.

    Коментиран от #15

    17:51 18.02.2026

  • 12 Ако не Правителството на Гюров,

    4 12 Отговор
    със сигурност Правителството на Румен Радев вероятно ще прибира трупове, от Планината и Града.

    Пригответе повечко черни чували моля.

    17:55 18.02.2026

  • 13 Копейкин

    8 14 Отговор
    Ей,не разбрахте,че Нищо няма да се промени.Напротив-ще става по-лошо! Запомнете го,Празноглавии....

    18:17 18.02.2026

  • 14 Експерт

    3 4 Отговор
    Не съм много сигурен, че ще стане така!

    18:23 18.02.2026

  • 15 Айде

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Да, но без последното изречение, Дорианке! Времето им въобще не свършило! Това е зад хоризонта!

    18:27 18.02.2026

  • 16 Байрактар"70

    5 2 Отговор
    СТАВА МНОГО МНОГО ИНТЕРЕСНО! ДАЛИ ЩЕ ВИДИМ КОЙ ЩЕ ОТСКОЧИ ОТ ЗАД ТОВА ,,СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО"? И ТАКА, ИГРАТА ЗАПОЧНА И ОПРЕДЕЛЕНО НА ТЕРЕНА ЩЕ ИМА И ВАР!

    18:32 18.02.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да се ориентират към изхода2486

    18:51 18.02.2026

  • 18 битката

    5 6 Отговор
    на доказано най некадърните "политици" в целия Свят за мазния кокал

    19:00 18.02.2026

  • 19 Българин

    4 4 Отговор
    Няма "съпротива на Борисов и Пеевски"! Има световна геополитика и според всички нейни аксиоми властта в България е определена в ДС/КГБ. И всяко управление може само да служи на ДС.Всичко друго е хаос и разруха в обречен опит да се промени международния правов ред!

    19:02 18.02.2026

  • 20 Плд, ул Св Климент

    4 4 Отговор
    съпротива срещу НЕО ГЕРБ кабинета на Продължаваме Партията няма да има.

    19:09 18.02.2026

  • 21 Борисов и Пеевски

    13 4 Отговор
    Вече са история.
    Спрете да ги споменавате,освен ако не е свързано с ареста им.

    Коментиран от #22

    19:26 18.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПП-ДБ

    2 1 Отговор
    ПП са вече история "Петрохан" . Спрете да лансирате тези създали петроханския Франкенщайн: от педофилска секта на природозащитници въоръжени до зъби и милионери от дарители от тези партии"

    12:05 20.02.2026

  • 24 Стоян

    0 2 Отговор
    Ние сме твърдо зад единствената нормална партия и коалицията зад ГЕРБ.

    12:11 20.02.2026

