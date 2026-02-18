Илиян Василев: Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична

Новият служебен кабинет няма лукса на изчакването. Ако иска да има смисъл от мандата му, той трябва да влезе на шеста скорост в деконструкцията на модела „Борисов – Пеевски“. Няма как да се разчита, че редовен кабинет след изборите ще свърши тази работа вместо него. Просто няма лукса на "междинно" изчакване.

Това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Това означава радикални, но професионално аргументирани кадрови промени – в министерства, агенции и държавни компании, най-вече в критичните системи: сигурност, енергетика, финанси, регулатори. Не реваншизъм, а демонтаж на зависимости.

Днес ръководството на МВР и службите очевидно побърза да „бетонира“ версиите си по случая Петрохан като окончателни – преди да встъпят новите ръководители. Опит за фиксиране на наратив, който да стане трудно обратим. Но проблемът е, че старите версии не печелят обществено доверие. А без доверие няма легитимност.

Дами и господа, гледайте как медиите вземат завоя. Особено БТВ.

В състава на кабинета прозира и проекция на евентуално бъдещо управление след изборите. Назначението на министъра на отбраната Запрянов например ясно носи политическия отпечатък на Румен Радев, или по-скоро приемлив за всички. Това подсказва, че служебният формат не е просто технически, а има някаква стратегическа нотка.

При всички случаи не е кабинет на ППДБ - определено.

Няма сфера, в която спешността да не е водещ мотив – сигурност, енергетика, институционална стабилност, външна политика. Всяко отлагане означава консервиране на статуквото.

Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична – тя ще бъде твърда, ресурсна и системна. Но именно затова този кабинет има нужда от ясна, недвусмислена обществена подкрепа.

Предстоят турбулентни месеци.

Затегнете коланите.