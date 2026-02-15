Вълна от недоволство след концерта на Азис

На 13 февруари столичната Арена 8888 беше домакин на дългоочаквания концерт на Азис. Събитието привлече множество почитатели, дошли да се насладят на познатите хитове и характерното сценично присъствие на изпълнителя, пише darik.bg.
След концерта социалните мрежи се изпълниха с коментари, които отразяват различните впечатления на публиката. Част от зрителите споделиха, че звукът и осветлението в определени моменти не достигнаха очакванията за шоу от такъв мащаб. Сценографията бе определена като семпла, като основният визуален акцент, голямото виенско колело, предизвика интерес и се открои като запомняща се част от декора.
Някои гости коментираха възможното използване на плейбек, което според тях е повлияло на усещането за живо изпълнение. Въпреки това, много фенове оцениха енергията на сцената, познатите хитове и характерния стил на Азис, които допринесоха за положителното настроение и впечатление от събитието.
Азис избра да не включва гост-артисти, като някои зрители възприеха това като артистичен избор, позволяващ фокус върху него самия, докато други изразиха желание за повече изненади. Познатите сценични визии и присъствието му на сцената оставиха траен отпечатък у голяма част от публиката.
В социалните мрежи заваляха сравнения с концертите на Галена и Софи Маринова в същата зала през миналата година, които според фенове били „по-класни“, „по-добре режисирани“ и „с по-живо присъствие“.
„Този концерт в сравнение с на Галена е меко казано провал“, пише почитателка на жанра.
„Не съм фен нито на Софи, нито на Азис, но тя го удари в земята“, гласи друг коментар.
Сред ВИП-гостите на първия ред бяха известни личности от родния шоубизнес, сред които Преслава и Софи Маринова, което добави допълнителен блясък към събитието.
Социалните мрежи показаха разнообразие от реакции, от конструктивна критика към техническите аспекти на концерта до възхищение от енергията и сценичното присъствие на изпълнителя. Много фенове изразиха радостта си, че са имали възможност да бъдат част от това шоу и да преживеят на живо любимите си песни.
Концертът на Азис на 13 февруари остави смесени впечатления сред присъствалите. Независимо от някои технически забележки, голяма част от публиката си тръгна с положителни спомени и удовлетворение от преживяното, потвърждавайки неговия авторитет като един от водещите изпълнители на българската сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удри с лопатата
Коментиран от #7, #13
17:35 15.02.2026
2 халтура
Коментиран от #6
17:37 15.02.2026
3 отвратен
17:37 15.02.2026
4 Статист
17:42 15.02.2026
5 Васил левски
17:42 15.02.2026
6 Тоалетната хартия
До коментар #2 от "халтура":Който е отишъл на тая сбирка, не трябва да има право да гласува!!! Да им се вземат данни, че са потенциални пеДроханци!!
17:46 15.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Удри с лопатата
До коментар #7 от "Калъфа":А ти, че репликираш, пе де раст ли си?
17:49 15.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Калъфче
До коментар #7 от "Калъфа":Защитаваш Азисчо нещо, май си булка😂😂
17:51 15.02.2026
11 Презирам се...!
17:52 15.02.2026
12 ПУТИНОИД
Филип Киркоров.
Няма по Голям в Руския Шоубизнес .
Все пак Точно
КИРКОРОВ е носител
На Руските Традиционни Семейни и Православни
Ценности.
Слава на Филип
Слава на Киркоров.
17:53 15.02.2026
13 Някои ги интересуват
До коментар #1 от "Удри с лопатата":Коментиращият под номер 7
17:54 15.02.2026
14 Сори
До коментар #7 от "Калъфа":Разкриха те, Пепи🤣🤣🤣🤣🤣
17:56 15.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
До коментар #7 от "Калъфа":само някви дърти амбряжи пишат под статията на еднаПАРЦАЛАНА
18:00 15.02.2026
17 зрителите споделиха
18:03 15.02.2026
18 Фенка Фенка
И не обръщай внимание на пошлите коментари на латентните... Ти си истински!
18:05 15.02.2026
19 вълна от недоволство
18:11 15.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Евгени от Алфапласт
18:22 15.02.2026
22 идиоти вън
18:32 15.02.2026
23 Марина бангиева
18:34 15.02.2026
24 Аман от извратеняци
18:36 15.02.2026
25 лично мнение
18:41 15.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ненавиждам
18:58 15.02.2026