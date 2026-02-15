Новини
Вълна от недоволство след концерта на Азис

15 Февруари, 2026

„Този концерт в сравнение с на Галена е меко казано провал“, пише почитателка на жанра

Вълна от недоволство след концерта на Азис - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 февруари столичната Арена 8888 беше домакин на дългоочаквания концерт на Азис. Събитието привлече множество почитатели, дошли да се насладят на познатите хитове и характерното сценично присъствие на изпълнителя, пише darik.bg.


След концерта социалните мрежи се изпълниха с коментари, които отразяват различните впечатления на публиката. Част от зрителите споделиха, че звукът и осветлението в определени моменти не достигнаха очакванията за шоу от такъв мащаб. Сценографията бе определена като семпла, като основният визуален акцент, голямото виенско колело, предизвика интерес и се открои като запомняща се част от декора.

Някои гости коментираха възможното използване на плейбек, което според тях е повлияло на усещането за живо изпълнение. Въпреки това, много фенове оцениха енергията на сцената, познатите хитове и характерния стил на Азис, които допринесоха за положителното настроение и впечатление от събитието.

Азис избра да не включва гост-артисти, като някои зрители възприеха това като артистичен избор, позволяващ фокус върху него самия, докато други изразиха желание за повече изненади. Познатите сценични визии и присъствието му на сцената оставиха траен отпечатък у голяма част от публиката.

В социалните мрежи заваляха сравнения с концертите на Галена и Софи Маринова в същата зала през миналата година, които според фенове били „по-класни“, „по-добре режисирани“ и „с по-живо присъствие“.

„Този концерт в сравнение с на Галена е меко казано провал“, пише почитателка на жанра.

„Не съм фен нито на Софи, нито на Азис, но тя го удари в земята“, гласи друг коментар.

Сред ВИП-гостите на първия ред бяха известни личности от родния шоубизнес, сред които Преслава и Софи Маринова, което добави допълнителен блясък към събитието.

Социалните мрежи показаха разнообразие от реакции, от конструктивна критика към техническите аспекти на концерта до възхищение от енергията и сценичното присъствие на изпълнителя. Много фенове изразиха радостта си, че са имали възможност да бъдат част от това шоу и да преживеят на живо любимите си песни.

Концертът на Азис на 13 февруари остави смесени впечатления сред присъствалите. Независимо от някои технически забележки, голяма част от публиката си тръгна с положителни спомени и удовлетворение от преживяното, потвърждавайки неговия авторитет като един от водещите изпълнители на българската сцена.


  • 1 Удри с лопатата

    59 1 Отговор
    Пе де раси не ни интересуват.

    Коментиран от #7, #13

    17:35 15.02.2026

  • 2 халтура

    72 0 Отговор
    който е отишъл на този концерт няма право да се оплаква!

    Коментиран от #6

    17:37 15.02.2026

  • 3 отвратен

    64 1 Отговор
    Само много душевно болни хора може да ходят да гледат такива .овърни !!

    17:37 15.02.2026

  • 4 Статист

    36 0 Отговор
    Помним я и Преслава когато в разцвета на младостта си като начинаеща певачка вървеше 300 лв.за цяла вечер в леглото .

    17:42 15.02.2026

  • 5 Васил левски

    17 0 Отговор
    Миралая беше прав зян станах курбан за тоа народ

    17:42 15.02.2026

  • 6 Тоалетната хартия

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "халтура":

    Който е отишъл на тая сбирка, не трябва да има право да гласува!!! Да им се вземат данни, че са потенциални пеДроханци!!

    17:46 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удри с лопатата

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Калъфа":

    А ти, че репликираш, пе де раст ли си?

    17:49 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Калъфче

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Калъфа":

    Защитаваш Азисчо нещо, май си булка😂😂

    17:51 15.02.2026

  • 11 Презирам се...!

    15 0 Отговор
    Че отделих цели 5 мин. от времето си,за да прочета тази проЗтотия...!

    17:52 15.02.2026

  • 12 ПУТИНОИД

    1 1 Отговор
    Мен ме вълнува

    Филип Киркоров.

    Няма по Голям в Руския Шоубизнес .

    Все пак Точно

    КИРКОРОВ е носител

    На Руските Традиционни Семейни и Православни

    Ценности.

    Слава на Филип
    Слава на Киркоров.

    17:53 15.02.2026

  • 13 Някои ги интересуват

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Коментиращият под номер 7

    17:54 15.02.2026

  • 14 Сори

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Калъфа":

    Разкриха те, Пепи🤣🤣🤣🤣🤣

    17:56 15.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Калъфа":

    само някви дърти амбряжи пишат под статията на еднаПАРЦАЛАНА

    18:00 15.02.2026

  • 17 зрителите споделиха

    11 0 Отговор
    че са лапнишарани да си харчат парите за чалго безсмислици

    18:03 15.02.2026

  • 18 Фенка Фенка

    1 12 Отговор
    Прекрасен изпълнител, със свой почерк и визия, истински шоумен и човвк! И най-после намерил любовта, готов да я сподели с всички изразявайки себе си като свободна и прогресивна личност, РЕСПЕКТ И ПОКЛОН г-н Азис!
    И не обръщай внимание на пошлите коментари на латентните... Ти си истински!

    18:05 15.02.2026

  • 19 вълна от недоволство

    0 0 Отговор
    ,азис е още жив.

    18:11 15.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Екстра им е. Като са се вързали на Васко Пеdераса...

    18:22 15.02.2026

  • 22 идиоти вън

    5 0 Отговор
    Амбриажа си е амбриаж!!!!

    18:32 15.02.2026

  • 23 Марина бангиева

    4 0 Отговор
    Да си платите данъците за 2025 че ще ви изям чурките ще ви изям 🥳🤣🥳🤣

    18:34 15.02.2026

  • 24 Аман от извратеняци

    4 0 Отговор
    Белене!

    18:36 15.02.2026

  • 25 лично мнение

    2 0 Отговор
    Хем чалгар, хем педигрипал! Неочаквано лоша комбинация. Няма нормален българин, който дори да търпи това. Ще повярвам в доброто бъдеще, ако дойде време, да се срамуват тези, които са ходили на такива мероприятия. Срам и позор за България! Симптоми на разлагаща се нация!

    18:41 15.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ненавиждам

    0 0 Отговор
    Ненавиждам глупави българки , в България живеят само балъци 🤣🤭

    18:58 15.02.2026