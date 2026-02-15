Вълна от недоволство след концерта на Азис

На 13 февруари столичната Арена 8888 беше домакин на дългоочаквания концерт на Азис. Събитието привлече множество почитатели, дошли да се насладят на познатите хитове и характерното сценично присъствие на изпълнителя, пише darik.bg.

След концерта социалните мрежи се изпълниха с коментари, които отразяват различните впечатления на публиката. Част от зрителите споделиха, че звукът и осветлението в определени моменти не достигнаха очакванията за шоу от такъв мащаб. Сценографията бе определена като семпла, като основният визуален акцент, голямото виенско колело, предизвика интерес и се открои като запомняща се част от декора.

Някои гости коментираха възможното използване на плейбек, което според тях е повлияло на усещането за живо изпълнение. Въпреки това, много фенове оцениха енергията на сцената, познатите хитове и характерния стил на Азис, които допринесоха за положителното настроение и впечатление от събитието.

Азис избра да не включва гост-артисти, като някои зрители възприеха това като артистичен избор, позволяващ фокус върху него самия, докато други изразиха желание за повече изненади. Познатите сценични визии и присъствието му на сцената оставиха траен отпечатък у голяма част от публиката.

В социалните мрежи заваляха сравнения с концертите на Галена и Софи Маринова в същата зала през миналата година, които според фенове били „по-класни“, „по-добре режисирани“ и „с по-живо присъствие“.

„Този концерт в сравнение с на Галена е меко казано провал“, пише почитателка на жанра.

„Не съм фен нито на Софи, нито на Азис, но тя го удари в земята“, гласи друг коментар.

Сред ВИП-гостите на първия ред бяха известни личности от родния шоубизнес, сред които Преслава и Софи Маринова, което добави допълнителен блясък към събитието.

Социалните мрежи показаха разнообразие от реакции, от конструктивна критика към техническите аспекти на концерта до възхищение от енергията и сценичното присъствие на изпълнителя. Много фенове изразиха радостта си, че са имали възможност да бъдат част от това шоу и да преживеят на живо любимите си песни.

Концертът на Азис на 13 февруари остави смесени впечатления сред присъствалите. Независимо от някои технически забележки, голяма част от публиката си тръгна с положителни спомени и удовлетворение от преживяното, потвърждавайки неговия авторитет като един от водещите изпълнители на българската сцена.