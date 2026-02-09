Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шакира падна на сцената по време на концерт в Ел Салвадор (ВИДЕО)

Певицата се подготвяше да тича по сцената, когато се подхлъзна и строполи с микрофон в ръка

Шакира падна на сцената по време на концерт в Ел Салвадор (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп иконата Шакира претърпя падане по време на концерт на живо през уикенда, но продължи изпълнението си без прекъсване. Инцидентът се случи, докато 49-годишната певица изпълняваше хита „Si Te Vas“ от албума Dónde Están los Ladrones?.

Кадри от събитието показват как Шакира се покланя на публиката, след което тича по сцената и внезапно пада на пода. Тя се изправя почти веднага и се обръща към зрителите с думите: „Ох, какво падане!“. Случката е станала в събота вечер на националния стадион „Хорхе Ел Магико Гонсалес“ в столицата на Ел Салвадор – Сан Салвадор.

Концертът постави началото на новия етап от световното турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, с което Шакира стартира поредица от пет дати в Централна Америка. Тя откри програмата в събота и изнесе втори концерт на същия стадион в неделя, като предстоят още изяви на 12, 14 и 15 февруари, преди турнето да продължи в Мексико.

След шоуто изпълнителката публикува клип от падането в Instagram стори и увери феновете си „да не се тревожат“, добавяйки с чувство за хумор, че е „направена от гума“. Много от присъстващите похвалиха професионализма ѝ, отбелязвайки бързата реакция и това, че концертът продължи без промяна.

Това не е първият подобен инцидент по време на настоящото турне. През май миналата година Шакира падна и по време на изпълнение на „Whenever, Wherever“ в Монреал, Канада, като тогава написа в социалните мрежи: „Никой не е застрахован от падания.“

През декември певицата привлече внимание и с емоционално участие в Аржентина, където на сцената се присъединиха синовете ѝ Милан (12) и Саша (10) по време на песента „Acróstico“ от 2023 г., в която те също участват вокално. Парчето е лична композиция, посветена на децата ѝ, а изпълнението беше посрещнато с бурни аплодисменти.

Турнето Las Mujeres Ya No Lloran, стартирало през април 2024 г. в подкрепа на едноименния албум, достигнал първо място в класациите Billboard Top Latin Albums и Latin Pop Albums, се превърна в най-касовото латино турне на жена изпълнител. До края му са планирани общо 82 концерта, а през ноември Шакира получи отличието Global Touring Icon от Billboard.


  • 1 Дългият

    11 2 Отговор
    Шакира е почти на 50 лазарника,така че малко по кротко...краката започват да не държат....

    17:41 09.02.2026

  • 2 Ами

    3 2 Отговор
    прекалила е с " брашното" преди концерта...

    18:22 09.02.2026

  • 3 реване

    3 2 Отговор
    жена- изпълнител е ИЗПЪЛНИТЕЛКА.

    Коментиран от #6

    18:23 09.02.2026

  • 4 Торба

    3 3 Отговор
    Пике навреме се отърва от колумбийската торба.

    18:31 09.02.2026

  • 5 Да пада

    2 1 Отговор
    Вместо да пее прави маймунджилъци!!!Е не е само тя де!!!

    19:08 09.02.2026

  • 6 00014

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "реване":

    На тези, които ти поставят минуси да зададем гатанка. Защо все още има "кралици" и "царици".

    19:31 09.02.2026

  • 7 Санде Версачето

    0 0 Отговор
    Е, па тя е баба вече. Мойта Нефертити е пра баба, а са набори.

    19:55 09.02.2026