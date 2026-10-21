Моделът Роми Страйд била отхвърлена за шоуто на Victoria’s Secret

Роми Страйд няма да участва в модното шоу на Victoria’s Secret през 2026 г., след като е получила отказ след продължително изчакване и неясна комуникация с организаторите. 31-годишната нидерландка, която беше сред ангелите на марката между 2014 и 2018 г., разказа за преживяното в две видеа в TikTok.

Страйд се е явила на кастинг в Ню Йорк през септември. По думите ѝ подборът е бил поверен на изцяло нов екип. Тя е искала отново да бъде част от шоуто, след като е родила децата си, и е смятала, че моментът е подходящ.

„Дълго време не отговарях на въпросите, защото ситуацията беше неясна и за самата мен“, каза моделът.

След прослушването тя не е получила обратна връзка в продължение на пет седмици. През това време Страйд е продължила с интензивните тренировки, без да знае дали ще излезе на подиума.

„Психически беше истинско изтощение, защото трябваше да поддържам тежки тренировки, без да съм сигурна за какво се готвя“, обясни тя.

Окончателният отговор е дошъл след разговор между агенцията на модела и организаторите. На Страйд е било съобщено, че няма да участва, тъй като не се вписва в концепцията на тазгодишното шоу. Самият отказ тя определи като нормална част от моделството, но разкритикува начина, по който е била информирана.

„Просто исках да бъдат откровени с мен, за да продължа напред“, заяви Страйд.

Шоуто вече се състоя

Модното шоу на Victoria’s Secret се проведе на 18 октомври в Лос Анджелис. Страйд не беше сред моделите на подиума, а в социалните мрежи нейни последователи изразиха недоволство от решението на марката.

Подкрепа към нидерландката отправи и Фрида Аасен. Норвежкият модел, която също е била ангел на Victoria’s Secret, написа, че е участвала в кастинга, но също е получила отказ.

„Много съжалявам, че не са те избрали! Аз също бях на кастинга и получих отказ“, написа Аасен.

Страйд заяви, че няма намерение отново да се явява на прослушване за марката. Тя каза, че предпочита да запази добрите спомени от предишните си участия, вместо да повтаря преживяването.

Предишни спорове около подбора

Случаят идва на фона на по-стари критики към Victoria’s Secret заради липсата на разнообразие в кастингите. През 2018 г. тогавашният маркетингов директор Ед Разек заяви пред списание „Вог“, че в шоуто няма място за транссексуални или plus-size модели. Изказването му предизвика силна обществена реакция и се превърна в един от най-спорните моменти в историята на дефилето.

Източници: woman.bg, vogue.com, marieclaire.com