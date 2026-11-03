Алесандра Амброзио се появи на подиума на Victoria’s Secret за 20-и път, след като в продължение на седмици е тренирала почти всеки ден. 45-годишният модел и майка на две деца се включи в ревюто с няколко визии, сред които розов сутиен, обемна раирана пола и големи крила.

Снимка: БГНЕС

Ревюто се проведе на 18 октомври в Лос Анджелис, а участието на Амброзио беше един от акцентите в завръщането на познатите лица на марката. Официалният списък на Victoria’s Secret включва модела сред участниците в шоуто, а модното издание Marie Claire отбелязва 20-ото ѝ дефилиране за бранда.

Тренировки шест или седем дни седмично

Луди Делфино, която работи с Амброзио от две години, е засилила подготовката преди ревюто. „Тренирахме шест дни в седмицата, понякога седем“, казва треньорката пред Daily Mail. По думите ѝ целта била моделът да свали пет килограма, но в крайна сметка резултатът бил около седем килограма.

Режимът съчетавал силови упражнения, тренировки с ластици, кръгови тренировки, пилатес и йога. В него били включени и суперсерии - две различни упражнения, изпълнявани едно след друго с малка или никаква пауза между тях.

„Променях много тренировките ѝ, но фокусът ни беше върху дупето“, обяснява Делфино. Работата обхващала още краката, коремните мускули и гърба. Треньорката посочва, че упражненията за гръб са били особено важни за стойката и за задържането на крилата по време на дефилето.

Повече протеини и без захар преди шоуто

Според Делфино храненето е било съществена част от подготовката. Амброзио увеличила приема на протеини и намалила въглехидратите, особено във вечерните часове. В седмиците преди ревюто тя спряла и захарта, и алкохола.

„Тя е красива и вече изглеждаше невероятно, но искаше да свали тези пет килограма“, казва треньорката. Делфино допълва, че поддържането на форма изисква постоянство, балансирано хранене и редовни тренировки, но отбелязва, че хормоналните промени могат да направят процеса по-труден за някои жени.

Втора по участия след Адриана Лима

Амброзио дебютира на подиума на Victoria’s Secret през 2000 г., а през 2004 г. е обявена за официален ангел на марката. С 20 участия тя е вторият модел с най-много дефилирания в историята на ревюто. Рекордът принадлежи на Адриана Лима, която има 21 участия.

Източници: dir.bg, marieclaire.com