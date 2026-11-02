Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на модния подиум след раждането (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на модния подиум след раждането (ВИДЕО)

2 Ноември, 2026 16:58 596 3

  • барбара палвин-
  • victoria's secret-
  • дилън спраус-
  • майчинство-
  • мода

Унгарският модел се появи на подиума на Victoria’s Secret шест седмици след раждането на дъщеря си Силви

Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на модния подиум след раждането (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на подиума твърде скоро след раждането на дъщеря си. 33-годишният унгарски модел участва в шоуто на Victoria’s Secret в Лос Анджелис на 18 октомври – шест седмици след появата на първото ѝ дете със съпруга ѝ Дилън Спраус.

„Честно казано, реакциите бяха 50 на 50. Някои хора се радваха, че съм се върнала, а други смятаха, че трябва да си почивам у дома“, каза Палвин пред E! News по време на Хелоуин партито на семейство Спраус в Лос Анджелис.

Моделът подчерта, че всяка жена преминава по различен начин през периода след раждането. „Възстановяването след раждане е различно за всяка жена и това е моят път“, заяви тя.

Палвин призна, че е била „претоварена“ от различните реакции към завръщането си, но благодари на близките си за помощта. „Щастлива съм, че имам подкрепата на съпруга си и семейството си. Те успяха да ми помогнат да стигна дотам“, каза тя.

Дилън Спраус я подкрепяше от първия ред по време на шоуто. По думите на Барбара той се е прибирал със самолет от снимки и тя не е била сигурна дали ще успее да пристигне навреме. Самият Спраус определи представянето ѝ като трудно, но заяви, че подкрепата към любим човек не бива да се приема като нещо необичайно.

Към другите майки Барбара Палвин отправи кратък съвет: „Не се страхувайте да поискате помощ.“

На шоуто моделът се появи в полупрозрачна бледорозова визия с подходящо бельо, бял украсен корсет, дълъг шлейф и крила със снежинки. Тя заяви, че тялото ѝ се е възстановило бързо и че е разчитала на балансирано хранене, кърмене и леки упражнения, без да предприема изтощителен режим.

„Просто оставих тялото си да се възстанови и правех леки упражнения, но нищо крайно“, каза Палвин в коментар за подготовката си след раждането. По-рано тя бе заявила, че се чувства здрава и че е обръщала внимание на храненето си по време на бременността.

Барбара Палвин направи дебюта си на подиума на Victoria’s Secret през 2012 г., когато беше на 19 години. След шестгодишно прекъсване тя се завърна в шоуто през 2018 г., а през 2019 г. стана първият унгарски модел, обявен за ангел на марката.

След възобновяването на шоуто през 2024 г. моделът отново участва в него. През 2025 г. тя се появи на подиума и след счупване на ходилото. Тазгодишното ѝ завръщане обаче привлече най-силен обществен отзвук заради краткото време, изминало от раждането на дъщеря ѝ Силви.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мариана чист плъх

    2 0 Отговор
    Винаги след фитнес стречинг и една свирка на някой от джамията

    17:03 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мда

    0 0 Отговор
    Всяко възстановяване е различно, особено ако не си била бременна.

    17:41 02.11.2026