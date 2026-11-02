Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на модния подиум след раждането (ВИДЕО)

Барбара Палвин отговори на критиките, че се е върнала на подиума твърде скоро след раждането на дъщеря си. 33-годишният унгарски модел участва в шоуто на Victoria’s Secret в Лос Анджелис на 18 октомври – шест седмици след появата на първото ѝ дете със съпруга ѝ Дилън Спраус.

„Честно казано, реакциите бяха 50 на 50. Някои хора се радваха, че съм се върнала, а други смятаха, че трябва да си почивам у дома“, каза Палвин пред E! News по време на Хелоуин партито на семейство Спраус в Лос Анджелис.

Моделът подчерта, че всяка жена преминава по различен начин през периода след раждането. „Възстановяването след раждане е различно за всяка жена и това е моят път“, заяви тя.

Палвин призна, че е била „претоварена“ от различните реакции към завръщането си, но благодари на близките си за помощта. „Щастлива съм, че имам подкрепата на съпруга си и семейството си. Те успяха да ми помогнат да стигна дотам“, каза тя.

Дилън Спраус я подкрепяше от първия ред по време на шоуто. По думите на Барбара той се е прибирал със самолет от снимки и тя не е била сигурна дали ще успее да пристигне навреме. Самият Спраус определи представянето ѝ като трудно, но заяви, че подкрепата към любим човек не бива да се приема като нещо необичайно.

Към другите майки Барбара Палвин отправи кратък съвет: „Не се страхувайте да поискате помощ.“

На шоуто моделът се появи в полупрозрачна бледорозова визия с подходящо бельо, бял украсен корсет, дълъг шлейф и крила със снежинки. Тя заяви, че тялото ѝ се е възстановило бързо и че е разчитала на балансирано хранене, кърмене и леки упражнения, без да предприема изтощителен режим.

„Просто оставих тялото си да се възстанови и правех леки упражнения, но нищо крайно“, каза Палвин в коментар за подготовката си след раждането. По-рано тя бе заявила, че се чувства здрава и че е обръщала внимание на храненето си по време на бременността.

Барбара Палвин направи дебюта си на подиума на Victoria’s Secret през 2012 г., когато беше на 19 години. След шестгодишно прекъсване тя се завърна в шоуто през 2018 г., а през 2019 г. стана първият унгарски модел, обявен за ангел на марката.

След възобновяването на шоуто през 2024 г. моделът отново участва в него. През 2025 г. тя се появи на подиума и след счупване на ходилото. Тазгодишното ѝ завръщане обаче привлече най-силен обществен отзвук заради краткото време, изминало от раждането на дъщеря ѝ Силви.