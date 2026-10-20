Сестрата на Сахара Рей с емоционално послание след смъртта ѝ

„Искам по-голямата си сестра. Искам още време, още смях, още разговори, още от нея.“ Това написа Руби Рей в емоционално послание след смъртта на сестра си Сахара, която почина на 34 години.

Руби публикува снимки от детството им и описа Сахара като „най-жизнената, интелигентна, забавна, добра, състрадателна и зашеметяващо красива душа“. „Тя беше сила на природата, светлина, толкова ярка, че този свят изглежда невъзможно по-мрачен без нея“, написа още сестра ѝ.

„Ако само любовта можеше да те задържи тук, Сахара, щеше да живееш хиляда живота. Аз ще прекарам останалата част от моя, обичайки те“, написа Руби.

Смъртта на модела е потвърдена от семейството ѝ пред TMZ. „Тя почина в болницата, заобиколена от семейството си. Беше толкова обичана“, заявиха близките ѝ. Според TMZ Сахара Рей е починала на 18 октомври 2026 г.

Причината за смъртта все още не е официално потвърдена. Daily Mail съобщава, че тя е била откарана в болница в района на Лос Анджелис след предполагаема свръхдоза с фентанил. TMZ обаче посочва, че няма официално съобщение за причината.

Станала е майка през януари

Сахара Рей е станала майка за първи път през януари 2026 г. Тя е нарекла дъщеря си Сноу, но не е разкрила публично самоличността на бащата. Последната ѝ публична публикация е била през юли и е била посветена на детето ѝ.

„Цялото ми сърце. Бебето Сноу“, е написала тя към снимките на дъщеря си.

Рей е австралийско-американски модел и дизайнер на бански костюми. Тя е дъщеря на известния австралийски сърфист Тони Рей. Името ѝ привлече широко внимание през август 2016 г., когато беше свързано с Джъстин Бийбър след снимки от почивка в Хавай.

Сахара Рей е била свързвана още с модела Джордан Барет и австралийския певец Коди Симпсън. След смъртта ѝ сестра ѝ Руби заяви, че скръбта е болка, която „достига до най-дълбоките части на душата“ и оставя празнота, която думите не могат да опишат.

Източници: dailymail.com, tmz.com, eonline.com