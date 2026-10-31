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Краси Радков и жена му разказаха за любовта и детето, Станислава говори и за ревността си към участничка от „Фермата“
  Тема: Известни личности

Краси Радков и жена му разказаха за любовта и детето, Станислава говори и за ревността си към участничка от „Фермата“

31 Октомври, 2026 09:26 856 6

  • краси радков-
  • станислава ганчева-
  • теодор-
  • фермата-
  • животът по действителен случай

Двамата си припомниха запознанството в Смолян, бързия годеж и годините, в които са чакали да станат родители

Краси Радков и жена му разказаха за любовта и детето, Станислава говори и за ревността си към участничка от „Фермата“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Среща в хотел в Смолян, съобщения, писани от цял автобус, годеж само три месеца по-късно и седем-осем години чакане за дете. Така Краси Радков и съпругата му Станислава Ганчева описаха част от общата си история в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV.

Двамата, които са водещи на „Фермата“, разказаха и за отношенията си с участниците в риалити формата. Станислава заяви, че Таня е влюбена в Краси Радков и не го крие.

„И не го крие. И аз се обръщам да не ги гледам“, каза Станислава.

Темата за ревността дошла покрай разговор за близостта между Таня и сина ѝ Мартин, а след това разговорът преминал към началото на връзката между самата Станислава и комика.

Първата среща е в Смолян

По това време Станислава работела на рецепция в хотел в Смолян, а Краси Радков току-що бил станал част от трупата на Сатиричния театър. Той я поканил на спектакъл и ѝ дал билет, но тя не била сигурна дали ще отиде. В крайна сметка майка ѝ я убедила да гледа постановката.

„Аз пък не можех да се нарадвам, че съм в Сатиричния театър. Вярно, в тази постановка имах само една триминутна поява на сцената. Играех травестит“, разказа Краси Радков.

Първите съобщения, които той изпращал на бъдещата си съпруга, обаче не били написани изцяло от него. В създаването им участвали и колегите му.

„Целият автобус пишеше“, каза Радков.

Станислава допълни, че съобщенията били разнообразни, включително със сексуално съдържание.

Годежът и най-тежкото изпитание

Краси Радков и Станислава се сгодили само три месеца след първата си среща. Връзката им преминала и през период на раздяла, когато актьорът заминал за Америка.

„Когато той замина в Америка, аз си казах край, но се върна. И ми донесе халка с мечешки стъпки. А на себе си беше купил халка с мечета“, спомни си Станислава.

Най-продължителното изпитание за семейството било чакането за дете. Станислава разказа, че двамата се молили във Фатима, Португалия, място, свързано с явяването на Богородица пред три деца.

„Ние всъщност го измолихме нашия син. В един град в Португалия, където навремето Богородица се явила на три деца и им казала три тайни. И аз се помолих там. Но мъките продължиха седем-осем години“, разказа тя.

Днес Краси Радков и Станислава са родители на Теодор. В разговора комикът разкри още, че самият той се е родил недоносен, в края на шестия месец. Станислава разказа, че баща му се отнасял към него изключително предпазливо и го пазел „като стъклена статуетка“.

Източници: hotarena.net, btv.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не излъчват искреност

    4 0 Отговор
    Някак излъчването е насочено само да се харесат. Не знам...

    09:42 31.10.2026

  • 3 раз

    0 0 Отговор
    съобщения, писани от цял автобус, ....Не можеш да пишеш съобщения от половин аутобюс. Щото кабината,шофьора и контрольора ги няма.

    09:48 31.10.2026

  • 4 Защо занимавате бългапите

    6 0 Отговор
    с едно средностатистическо семейство от времето на прехода ?
    Всеки си има път

    09:51 31.10.2026

  • 5 Хм.....

    2 0 Отговор
    Приличат на хора, които отдавна не са се радвали на секса, но са заменили това с излъчването на някаква миша хитрост, свързана само с материалното!

    09:54 31.10.2026

  • 6 Стела Щолмайер

    1 0 Отговор
    И той слугува цял живот на славуца. И той е виновен за опростачаването на нацията.

    10:03 31.10.2026