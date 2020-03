Топ 5 компании за спортни обувки за 2019 г.

Едва ли има някой, който днес да няма чифт оригинални маратонки в гардероба си. Спортните обувки претърпяха голямо развитие в последните години. Първоначално предназначени изцяло за спорт, маратонките вече са част от света на модата. Ние от екипа на MixShop.bg ви предоставяме най-новите данни за пазара на спортни обувки. Кои компании са на челните места?

1. NIKE

На първо място, компанията с най-много продажби е Nike. Пазарният дял на Nike е около 27,4% за 2019 г., което прави Nike най-голямата компания в света на пазара на спортни обувки. Водеща в областта на иновациите, развитието на технологиите и авангардни маркетингови кампании, които ѝ помагат да надмине другите марки по популярност и продажби. Маркетинговата кампания на Nike "Just do It" с участието на Colin Kaepernick спомогна за увеличаване на продажбите им в целия свят. Някои от новите им водещи модели като Nike Air Max 270, ZoomX, React и VaporMax, също спомогнаха за водещата позиция на марката.

2. ADIDAS

Основаната в Германия, Adidas е втората по продажби компания за спортни обувки в света. Компанията произвежда повече от 900 милиона продукта за спорт и лайфстайл по целия свят. Немската компания за спортни стоки, продава своите спортни обувки, облекла и екипировка, на марките си Adidas и Reebok в повече от 160 страни и над 2500 магазина. Adidas се фокусира върху спортове като: футбол, баскетбол, бягане и тренировъчни уреди и облекла.

3. NEW BALANCE

Трета по продажби е основаната в Бостън компания New Balance. Освен производството на мъжки и дамски обувки за баскетбол, тенис, голф, туризъм, бягане и крос тренировки, New Balance предлага фитнес облекло и обувки за деца. Продуктовото портфолио на компанията включва също обувки Aravon, екипировка за хокей на Warrior, обувки PF Flyers и Brine, лидер в хокей на трева, лакрос, футбол и волейбол.

4. ASICS

Asics е една от най-добрите компании за спортни обувки и заема четвърто място по продажби. От основаването си през 1949 г. ASICS е глобална марка за спортни обувки, ангажирана да възпитава младите хора по света чрез спорт. През 1990 г. ASICS откри Институт за изследвания на спортни науки в Кобе. Множество технологични нововъдения в областта на спортните обувки и облеклата са разработени там, посредством сътрудничеството на учени, спортисти и треньори.

5. PUMA

Puma произвежда впечатляваща и многофункционална колекция от обувки, облекло и аксесоари. През последните няколко десетилетия Puma постоянно се развива продуктовото си портфолио, което включва Puma Suede, Basket, Roma, Easy Rider и много други. Колекцията от модели за автомобилни спортове на Puma включва маратонки с марки като Ducati и Ferrari. Puma е първата голяма компания в света, която е оценила своето въздействие върху околната среда и е поела ангажимент в производството на продуктите и да се използват по-устойчиви материали, като рециклиран полиестер.

