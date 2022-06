Джей Ло предизвика екстаз на кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк (СНИМКА)

Малко са представителките на нежния пол, пък било то и световноизвестни, които могат да предизвикат истински фурор само с появата си на някое място, възпламенявайки го със своя сексапил, но Дженифър Лопес безспорно е една от тях. Тя е от жените, към които хорското възхищение и захлас единствено нарастват с времето, отреждайки ѝ сигурно място сред иконите на шоубизнеса, чиято слава ще живее вечно, пише dir.bg. Да, за разлика от преходните звезди, озовали се на небосклона благодарение на момента популярност, която с годините постепенно губи инерция, а те - блясъка соя блясък, нейното сияние става все по-силно, все по-заслепяващо, прогаряйки трайна следа в историята на развлекателната индустрия. Все пак не напразно списание "FHM" я поставя два пъти на върха на класацията си за най-привлекателна дама на планетата.

Поредното доказателство за това е екстазът, който предизвика сред присъстващите на ежегодния кинофестивал "Трайбека" в Ню Йорк, пристъпвайки на червения килим за прожекцията на документалния филм на Netflix "Полувреме", посветен на кариерата ѝ. Именно лентата, чиято главна героиня е изпълнителката на хита "If You Had My Love", даде начало на двайсетото издание на събитието, основано от Робърт де Ниро и продуцентите Джейн Розентал и Крейг Хаткоф през 2002 г. Годеницата на Бен Афлек, с когото това лято ще направят повторен опит да извървят пътя до олтара, узаконявайки връзката си, прикова всички погледи към себе си, превръщайки се в всеобщ център на внимание още от мига, в който застана под ярките светлини на прожекторите. 52-годишната латино дива удиви почитателите си с елегантна, но дръзка черна рокля от кадифе и шифон, разкриваща голяма част от добре поддържаното ѝ тяло, чиито легендарни извивки навремето ѝ печелят прякора "La Guitarra" сред нейните приятели в родния ѝ Бронкс.

Въпреки че номинираната за "Грами" певица винаги е проявявала възхитителен усет към своя гардероб, като по традиция тоалетите ѝ задължително се превръщат в тема на множество медийни дискусии, този път сякаш не бе направила най-удачния избор за облекло... Макар мнозина вероятно да са на различно мнение, прелъстени от цялостната ѝ визия, която тя бе решила да завърши с чифт висящи обеци с инкрустирани диаманти, дамска чанта тип "плик" и обувки на висок ток, обсипани с блестящи камъни, проблясващи от светкавиците на фотоапаратите, запечатващи всяко нейно движение.

Режисьорката на "Полувреме" Аманда Микели се надява, че продукцията, чиято премиера ще бъде на 14 юни по стрийминг платформата Netflix, представя нова, понякога уязвима, но често устойчива страна на Лопес.

"Впечатлението ми за нея беше на изключително успешен, бляскав човек. Когато я срещнах, си казах: "Тази жена е спортист от световна класа. Тя е състезател. Начинът, по който се държи и работи. Тя е артист, но аз наистина преоткрих тази друга нейна страна. Тя е боец", споделя Микели в интервю.

"Полувреме" има някои от обичайните характеристики на документални филми за артисти - замислен е да бъде интимен портрет. Продукцията обаче се отличава с това, че улавя предизвикателствата, пред които са изправени дори суперзвезди в развлекателната индустрия, която не винаги е приветлива за латино изпълнителите.

"Дженифър винаги се е опитвала да се доказва", казва Микели. "Не искам да свеждам нещата до: "О, тя е цветнокожа жена, а за цветнокожите жени нещата са по-трудни. Това обаче е вярно, особено в развлекателната индустрия".

За лентата Аманда Микели събира кадри, заснети в края на 2019 г. и началото на 2020 г. от екипа на Джей Ло и други, както и около 1000 часа архивни кадри. През периода от време, обхванат от филма, бившата съпруга на Марк Антъни играе в и продуцира получилата ласкави отзиви драма "Да свалиш Уолстрийт", благодарение на която около нея се вдигна "оскаров шум". Певицата и актриса също така участва като ко-хедлайнер на "Супербоул 2020" заедно с Шакира.

Двете събития са върхови постижения за Лопес, но все пак отразяват някои от трудностите, с които се е сблъсквала по пътя си.

По същото време тя неочаквано е спрягана за първа номинация за "Оскар" за изпълнението си в "Да свалиш Уолстрийт" - продукция с основно женско присъствие, която засяга проправянето на път в индустрия, контролирана от мъже, пише БТА. Тежестта на тези очаквания се вижда в сцени като тази след наградите "Златен глобус", в която Лопес казва "Разочаровах всички", след като се разминава с отличието. По думите ѝ пропусната номинация за престижната статуетка е била разочароваща, защото мнозина са предполагали, че е неизбежна.

"Истината е, че действително мислех, че ще бъда номинирана", споделя холивудската знаменитост.

"Завладяващо е да видиш някой, който наистина се стреми и желае нещо толкова силно. От звездите не се очаква да признават, че искат "Оскар". Но тя не скрива във филма, че е имала надежди, че е искала това признание. Кой не би го пожелал?", казва режисьорката Аманда Микели.

Когато за първи път показа на Дженифър Лопес 12-минутен откъс с кадри зад кулисите, Микели нервно очаква отговора ѝ.

"Тя ме погледна и каза: "Тялото ми трепери. Не съм се виждала така досега", разказва режисьорката. "В този момент, виждайки себе си, тя осъзна за какво се бори".