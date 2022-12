Разкриха 65-годишна мистерия около убийството на дете благодарение на ДНК анализ

65 години по-късно разследващите органи в САЩ успяха да установят самоличността на дете, намерено мъртво в кашон, предаде Франс прес.

На 25 февруари 1957 г. трупът на голо момченце, станало жертва на жесток побой, довел до убийството му, е открито, увито в одеяло и натикано в кашон в гориста зона на Филаделфия от млад мъж, който бил на лов в местността. Детето изглеждало и недохранено, разказа на пресконференция началникът на полицията а Филаделфия Даниел Аутлоу.

Заключението на патолога било, че жертвата е между 4 и 6 години, но никой не потърсил починалото дете, не бил подаден и сигнал за издирване на изчезнало дете с това описание, а разследването не позволило идентификацията му. Накрая тялото е било погребано, а на надгробния камък пишело: "Неизвестно дете от Америка".

Случаят през годините привлича огромно внимание, както от медиите, така и от общността. Мистерията остава неразгадана до наши дни, но съществуват множество теории за самоличността му. Фактът, че детето така и не е потърсено кара органите на реда да смятат, че то е унгарски емигрант. Полицаите недоумяват как може детето да е недохранено, но в същия момент мигове преди смъртта му има следи, че някой е подстригал косата му и изрязал ноктите му.

After 65 years, the Boy in the Box has been identified as 4 year old JOSEPH AUGUSTUS ZARELLI



This identification is thanks to genetic genealogy and the hard work of so many incredible people pic.twitter.com/3PLHmD29Y2