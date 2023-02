450-килограмов метеорит падна в Тексас

Американската космическа агенция НАСА съобщи, че късно в сряда е паднал метеорит с тегло 450 кг и диаметър 60 см, в Макалън, Тексас. Агенцията публикува и карти, показващи предполагаемата зона на падане на обекта.

„Въпреки че метеоритите обикновено се удрят в земната атмосфера с висока скорост, те се забавят, докато пътуват през атмосферата, и се разпадат на малки фрагменти, преди да паднат на земята. Метеоритите се охлаждат бързо и обикновено не представляват риск за обществеността“, се казва в изявление на НАСА.

В изявлението също така се отправя молба, ако бъде намерен фрагмент от метеорит, да се обърнат към Смитсоновия институт, за да предадат падналото небесно тяло за изследване, съобщи „Дарик“.

„Метеоритът, наблюдаван в небето над Макалън, напомня за необходимостта НАСА и други организации да повишат нашето разбиране и защита на Земята, да обединят научния и инженерния опит, за да постигнат напредък в изследването на космоса от човека, да интегрират земните и планетарните изследвания за задълбочаване на нашето разбиране за Слънчевата система и да насърчават успешните космически мисии чрез намаляване на риска“, се казва в изявлението.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C