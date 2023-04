"Хари Потър" става тв сериал

Warner Bros. Discovery Inc. е близо до сключването на сделка за създаването на нов телевизионен сериал по "Хари Потър", съобщи Блумбърг, предава БГНЕС.

"Всеки сезон ще бъде базиран на една от седемте книги на Джей К. Роулинг", съобщават анонимно източници от компанията пред изданието.

Warner Bros. Discovery is in talks for a TV series based on J.K. Rowling's Harry Potter books. The goal would be for each season of the show to be based on one of the seven books in the series. https://t.co/oeDZbXrR36