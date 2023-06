В Чили откриха останки от тревопасен динозавър (ВИДЕО)

Останки от Gonkoken nanoi, вид тревопасен динозавър, са открити в чилийска Патагония, съобщи АФП. Това е петият вид динозавър, открит в Чили.

С дължина до четири метра, тегло един тон и с муцуна с форма на патешка човка, този вид е живял преди 72 милиона години.

New dinosaur from Chile, Gonkoken nanoi an ornithopod found in Valle del Río de Las China it lived 72 mya. and the name means "Similar to a Swan or Swan Like" Aónikenk language (Southern Tehuelches).



