Израелски астрономи откриха космически обект, по-горещ от Слънцето

Израелски астрономи откриха космически обект, подобен на планета, който е по-горещ от Слънцето, и е разположен на 1400 светлинни години от Земята, съобщава „Дейли мейл“, предава БТА.

Малко известна странност във Вселената са “кафявите джуджета” - астрономически обекти, които не са съвсем звезди или планети. Кафявите джуджета се наричат “провалени звезди”, тъй като са по-масивни от планетите, но за разлика от звездите нямат достатъчно маса, за да поддържат ядрен синтез в ядрата си.

Record-Breaking Planet-Like Object Found That's Hotter Than The Sun https://t.co/PypawdrZIE