Европейският телескоп “Евклид” излетя, за да изследва тъмната страна на Вселената

Европейската космическа сонда "Евклид" излетя днес в опит да хвърли светлина върху една от най-големите загадки за науката - тъмната материя и тъмната енергия, които съставляват 95 процента от Вселената, но за които не знаем почти нищо, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Сателитът излетя от космодрума "Кейп Канаверал", Флорида, в 11:12 ч. местно време (15:12 ч. по Гринуич) на борда на ракета "Фалкон 9" на американската компания "СпейсЕкс".

Двутонната сонда ще бъде разположена на 1,5 милиона километра от Земята.

The #DarkUniverse 🕵️‍♂️detective begins its mission!



🛰️ #ESAEuclid is on its way to unravel the cosmic mystery of #DarkMatter & #DarkEnergy, and tell us more about the curious past & ultimate fate of our Universe.



Full story 👉 https://t.co/g3HivC9bDE#ExploreFarther pic.twitter.com/AcxEycCByW