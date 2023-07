Почитатели на Марго Роби полудяха по стъпалата ѝ

Фенове на Марго Роби полудяха по стъпалата ѝ. Това сподели самата тя в интервю.

„Реших да вляза в интернет и да напиша името ми, за да видя какво излиза. Беше ми любопитно. Веднага излезе ключова дума крака”, споделя актрисата.

Оказа се, че нейни почитатели обсъждат дали тя има красиви глезени в сайт. Почти всички потребители са на мнение, че краката ѝ са перфектни. В странитаца имало над 6000 коментара.

