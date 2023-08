Ето какво ще се случи, ако някой умре в космоса

Няма съмнение, че изпращането на човешки същества в космоса е изключително трудно и опасно начинание.

Откакто хората са започнали да изследват космоса преди малко повече от 60 години, 20 души са загинали – 14 при трагедиите на космическите совалки на НАСА между 1986 г. и 2003 г., трима космонавти по време на мисията на Союз 11 през 1971 г. и трима астронавти при пожара на стартовата площадка на Аполо 1през 1967 г.

Като се има предвид колко сложен е космическият полет, всъщност е забележително, че толкова малко хора са загубили живота си досега. НАСА обаче планира да изпрати екипаж на Луната през 2025 г., както и астронавти на Марс през следващото десетилетие.

Комерсиалните космически полети може да се превърнат в рутина. Тъй като пътуването в космоса става все по-често, нараства и възможността някой да умре по пътя.

Това е един мрачен, но неизбежен въпрос, който трябва да бъде зададен: Ако някой умре в космоса - какво се случва с тялото?

Смърт на Луната и Марс

Екип от лекари по космическа медицина, от Translational Research Institute for Space Health, работи за намирането на нови начини за поддържане на здравето на астронавтите и искат да са сигурни, че космическите изследователи ще са възможно най-здрави по време на техните мисии.

Ето какво би се случило ако някой почине в космоса днес: ако някой умре по време на мисия в ниска околоземна орбита - например на борда на Международната космическа станция - екипажът може да върне тялото на Земята с капсула в рамките само на няколко часа.

Ако това се случи на Луната, екипажът може да се върне у дома с тялото след няколко дни. НАСА вече разполага с подробни протоколи в случай, че възникне подобна ситуация.

Поради сравнително бързото връщане запазването на тялото не е съвсем основната грижа на НАСА. Приоритет номер 1 ще бъде останалият екипаж да се върне безопасно на Земята.

Нещата обаче биха били доста по-различни, ако астронавт умре по време на пътуването от 300 милиона мили до Марс.

При този сценарий екипажът вероятно няма да може да се върне. Тялото ще трябва да бъде върнато на Земята заедно с екипажа в края на мисията - години по-късно.

Междувременно екипажът вероятно ще запази тялото в отделна камера специално направена за трупове. Стабилната температура и нива на влажност в космическото превозно средство теоретично биха помогнали за запазването на тялото.

Но всички тези сценарии ще се прилагат само ако някой умре в среда под налягане, като космическа станция или космически кораб.

Какво би се случило, ако някой излезе в космоса без защитата на скафандър?

Астронавтът ще умре почти мигновено. Загубата на налягане и излагането на вакуума на космоса биха направили дишането невъзможно, а кръвта и другите му телесни течности ще заврат.

Какво би се случило, ако астронавт излезе на Луната или на Марс без скафандър?

Луната почти няма атмосфера - много малко количество. Марс има много тънка атмосфера и почти никакъв кислород. Така че резултатът би бил приблизително същият като излагането на организма на откритото космическо пространство: задушаване и кипяща кръв.

