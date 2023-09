Семейството на Селин Дион се моли за чудо: Сестра й с подробности за състоянието на певицата

Семейството на Селин Дион се моли на чудо за оздравяването ѝ. Това стана ясно от интервю на сестрата на певицата, което бе публикувано от канадското издание на "Hello!".

Клодет разказва за здравословното състояние на 55-годишната певица, която е диагностицирана с нелечимо неврологично заболяване - синдром на скованост на мускулите.

Celine Dion ‘praying for a miracle’ amid health battle, ‘doing everything she can to recover’: sister https://t.co/3HHLymvAsS pic.twitter.com/wHt7QgUGyX