Пивоварна разработва разтворима бира на прах (ВИДЕО)

Бирата от векове е сред най-консумираните алкохолни напитки в света. Сега една германска пивоварна опитва да промени представите ни за пивото като предлага бира на прах.



Идеята е на Щефан Фритше, изпълнителен директор на компанията, която произвежда бира от над 400 години. През последните две години екипът му работи по формулата на бирения прах.



Средностатистическият германец консумира 90 литра бира годишно и по този показател се нарежда на четвърто място в Европа.



Начело на класацията е Чехия. А в Германия има дори закон за чистотата на бирата, по силата на който в сместа се допуска да има само хмел, малц, вода и мая. Фритше обаче насочва бизнеса си и към иновациите, съобщава NOVA.



Пивоварната пази в тайна съставките на бирения прах. Директорът твърди, че прахът ще намали разходите за износ на германско пиво, тъй като бутилките ще бъдат премахнати. Това щяло да окаже благотворно влияние и върху околната среда.

VIDEO: German brewery aims to be 'most sustainable in the world' with new powdered beer.



It's a new invention that will allow everyone to have their own brewery at home -- that is Stefan Fritsche's promise, owner of the German Neuzelle brewery. Made from just two ingredients:… pic.twitter.com/CCOoRax8LD