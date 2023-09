Астрофизикът от Queen помогна на NASA да вземе проба от астероида Бену

Китаристът на Queen Брайън Мей помогна на NASA при вземането на проба от астероид от Космоса. Това е първата успешно взета проба някога.



Най-големият музикант сред астрофизиците разкри космическия си ангажимент по телевизията на NASA в неделя. Мей е част от екипа, работил по взимането на проба от астероида Бену и навигирането ѝ до Земята.



76-годишният китарист сподели, че е горд да е член на OSIRIS-REx, чийто козмически кораб прелетя край Земята в неделя. Пътешествието добави към наследството на кораба, тръгнал за Космоса преди седем години, за да събере проби от Бену, съобщи CNN, предава "Фокус".

"Здравейте на всички от NASA, фенове на космоса, любители на астероидите. Това е Брайън Мей от Queen, както вероятно знаете, но също така съм изключително горд, че съм член на екипа на OSIRIS-REx“, каза Мей в клип, публикуван от NASA TV.



Според CNN, Мей помогнал на ръководителя на мисията Данте Лаурета да определи къде да вземе пробата, като създал стереоскопични изображения от данните на космическия кораб.

