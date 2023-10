Американската актриса Мерил Стрийп получи испанската награда "Принцеса на Астурия" за изкуство на церемония, председателствана от испанското кралско семейство в гр. Овиедо, съобщи Асошиейтед прес, предава NOVA.

