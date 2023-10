Съдят Крис Браун за побой в нощен клуб в Лондон

Певецът Крис Браун е съден за предполагаем побой над мъж в лондонски нощен клуб, съобщи People. В дело, заведено в четвъртък и достояние на медията, Ейб Дио твърди, че Браун го е ударил в лицето с бутилка текила през февруари в заведението TAPE в Лондон. Според делото 34-годишният изпълнител е "налагал" Диау в главата със "съкрушителни удари" и го е съборил в безсъзнание. Твърди се, че след това Браун "продължил безмилостно да го тъпче" в продължение на половин минута.

Диау, който по това време бил на 43 години, "бил приет в болница с разкъсвания по главата и скъсани връзки на крака“, се казва в делото, добавяйки, че всичко това му е причинило "трайни“ увреждания и "тежък емоционален стрес“. Diaw твърди, че барът TAPE е уловил инцидента на видеозапис от камери за наблюдение. Браун е съден от Дио за обезщетение и настоява за дело пред съдебни заседатели. Представителите и адвокатите на певеца не са отговорили веднага на молбата за коментар от сп. People, пише още "Фокус". Браун има дълга история на проблеми с правосъдието, започвайки през 2009 г., когато той преби тогавашната си приятелка - певицата Риана, оставяйки я с видими наранявания по лицето и докарвайки я до хоспитализация.

