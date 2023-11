Бивш приятел и асистент на Уил Смит: Видях го да прави секс мъж (ВИДЕО)

Името на Уил Смит беше намесено в гей скандал, пише TMZ.



Брат Билаал, който твърди, че е бивш приятел и помощник на звездата, попадна в заглавията на вестниците зад Океана, след като обяви в интервю, че е хванал Уил и актьорът Дуейн Мартин в неудобна интимна сцена.

Will Smith's former assistant & best friend reveals he caught Will Smith having s£xūal intercourse with a man 😰 pic.twitter.com/ujNb7ysa0n