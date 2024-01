"Специален клавиш за връзка с изкуствен интелект ще добави Microsoft в клавиатурите"

Microsoft обяви, че планира да интегрира клавиш Copilot в клавиатурата на компютрите с Windows 11. Юсуф Мехди, корпоративен вицепрезидент и главен маркетинг директор на компанията, представи новината пред медиите.

В изявление в социалната мрежа X (преди известна като Twitter), той сподели с вълнение за предстоящата значима стъпка и обяви въвеждането на клавиша Copilot в компютрите с Windows 11.

We’re excited for 2024 to be the year of the AI PC. An important first step is the introduction of a Copilot key for Windows 11 PCs, which will enable one-click access to Copilot! Learn more: https://t.co/3FHre8YdWn pic.twitter.com/PvadEPfZBb